Kas güçsüzlüğü ve yürüyememe şikayetiyle hastaneye başvuran 9 yaşındaki Emir Asaf’a, çocukluk çağında nadir görülen hastalığın tanısı konuldu. Düzenli tedaviyle sağlığına kavuşan Emir Asaf artık yürüyebiliyor, bisiklete binebiliyor ve okul merdivenlerini rahatlıkla çıkabiliyor.

İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki Emir Asaf için ailesi, yaklaşık bir yıl önce kas güçsüzlüğü ve yürüyememe şikayetleri nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Romatolojisi Bölümü'ne başvurdu.

İleri tetkiklerde İlhan'ın kas yıkımını gösteren kreatin kinaz değerinin 14 bin 692, kas gücünün ise normal değerlerin altında olduğu belirlendi.

Doktorlar tarafından yapılan değerlendirme sonucu Emir Asaf'a çocukluk çağında nadir ve milyonda üç görülen romatizmal hastalıklardan "juvenil dermatomiyozit" tanısı konuldu.

Emir Asaf İlhan, yaklaşık bir yıl uygulanan düzenli ve multidisipliner etkin romatizma tedavisiyle iyileşerek yeniden yürümeye başladı.

NADİR VE CİDDİ BİR HASTALIK

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Romatolojisi Bölümü Klinik Şefi Doç. Dr. Figen Çakmak, "juvenil dermatomiyozit"in çocukluk çağında görülen nadir ve ciddi bir hastalık olduğunu, bu hastalığın milyonda 3 görüldüğünü söyledi.

Hastaların kendilerine kas güçsüzlüğü, bununla ilişkili olarak merdiven çıkmada zorlanma, sık düşme, fiziksel aktiviteleri yapamama gibi şikayetlerle başvurduğunu belirten Çakmak, karakteristik bulgulardan birisinin ciltteki tutulumlar olduğunu dile getirdi.

MERDİVEN ÇIKMAKTA DA ZORLANIYORDU

Doç. Dr. Çakmak, Emir Asaf'ın bir yıl önce kendilerine kas güçsüzlüğü ve kas enzimlerinde yükselme şikayetleri ile geldiğini anlatarak, "Hastanın ailesi ile konuştuğumuzda son 2 aydır halsizliğinin olduğunu, daha önce yaptığı fiziksel aktiviteleri yapamadığını, bisiklete binemediğini ve daha önce 5 kat çıkabiliyorken artık merdiven çıkmakta zorlandığını ifade etti" dedi.

Hastanın kendilerine ilk geldiğinde kas yıkımını gösteren kreatin kinaz değerinin çok yüksek olduğunun altını çizen Çakmak, "Biz, juvenil dermatomiyozit tanısını koyarken ayrıntılı fizik muayeneden, laboratuvar testlerinden ve yine birtakım görüntüleme yöntemlerinden faydalanırız. Bu hastamızda da kas enzimlerini, hastalıkla ilişkili 'otoantikor' dediğimiz ayrıntılı kan incelemelerini ve kastaki yıkımı göstermek amacıyla kas MR görüntülemesini yaptık" diye konuştu.

DÜZENLİ TAKİPLERE GELDİ

Çakmak, "juvenil dermatomiyozit"in tedavisinde erken tanının önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz hastaya tanı koyar koymaz etkin dozda bağışıklık sistemini düzenleyici ve baskılayan ilaçlar verdik. Çocuk fizyoterapistleri ile işbirliği yaparak kas gücünü korumaya ve geliştirmeye yönelik ev egzersiz programı düzenledik. Bu süreç zarfında hastamız düzenli takiplerine geldi. Şu an sağlıklı bir akranından farklı bir kas gücü yok. Sosyal hayatına akranlarıyla, okul hayatına ve her türlü fiziksel aktivitelerine devam etmekte."

"YÜRÜYEBİLİYOR, OYNAYABİLİYOR, BİSİKLETE BİNEBİLİYOR"

Emir Asaf'ın annesi Vacide İlhan da oğlunun okula başladığında bacak ağrılarının olduğunu, halsizlik yaşadığını ve kalem tutamama noktasına geldiğini belirtti.

Bunun üzerine oğlunu hemen hastaneye getirdiğini anlatan İlhan, "Bir yıldır tedavi altında çocuğum. Şimdi yürüyebiliyor, oynayabiliyor, bisiklete binebiliyor. Sağlık durumu şu anda çok iyi. Önceden okul merdivenlerini çıkamıyordu, destek vererek çıkıp inebiliyor" dedi. İlhan, oğlunun tedavisinde emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

