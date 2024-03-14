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Haberler > Sağlık > Oruç hem ruha hem vücuda iyi geliyor

Oruç hem ruha hem vücuda iyi geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oruç hem ruha hem vücuda iyi geliyor
Sağlık, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlıklı kişilerde vücudu temizleyen oruç, mecburi olarak ilaç kullanmak durumunda olan bazı kronik hastalar için doktor kontrolünde hareket etmeyi gerektiriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ

Sağlıklı kişilerde 12-24 saat açlığın vücuda iyi geldiğine ilişkin çalışma sonuçları olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Gülden Uzer Ekin “Birçok çalışma orucun sağlık açısından kilo kaybı, kolesterolün azalması, kan basıncının daha iyi kontrol edilmesi, yüksek endorfi n seviyeleri ve iyi ruh hâli gibi olumlu etkileri bildirilmiştir” dedi.

KALP HASTALARI DİKKATLİ OLMALI

Düzenli ilaç kullanması gereken kronik hastalıklarda tedavi düzeninin aksatılmaması gerektiğine dikkat çeken Dr. Ekin,“Kalp damar hastalıkları açısından bakıldığında; yakın zamanda enfarktüs geçiren, kardiyovasküler baypas ameliyatı olan, anjiografi k olarak stent takılan hastaların bir yıl süreyle oruç tutmamaları tavsiye ediliyor. Bu süreç zarfında kontroller yapılarak sağlık durumlarının oruç tutmaya elverişli olup olmadığı tekrar gözden geçirilebilir” dedi.

DİYABET HASTALARI KONTROLLÜ OLARAK ORUÇ TUTABİLİR

Diyabetik hastalarının kan şekeri seviyelerinin diyet ve ilaçlarla kontrol altında olması gözetilerek oruç tutabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Gülden Uzer Ekin “Bu hastalar için en önemli risk faktörü hipoglisemi atakları olup, hayati risk teşkil edebilir. Kullanılan ilaçlar günde tek dozsa iftarda, iki doz ise iftar ve sahurda alınacak şekilde ayarlanmalıdır. İftar ve sahur arası beslenmenin kademeli şekilde yapılması ve sıvı alımına dikkat edilmesi, susuz kalınmaması tavsiye edilmektedir. Tip 1 diyabetli ve hipertansiyon, koroner arter hastalıkları ve bunun gibi problemleri olan Tip 2 diyabetli hastaların oruç tutması sağlık açısından uygun değildir” diye belirtti.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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