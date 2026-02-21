Çocuklarda şeker tüketiminin yalnızca diş sağlığını değil, tüm vücudu tehdit ettiğini belirten Uzm. Dt. Betül Bostan, ağız florasındaki bozulmanın bağışıklık sistemini zayıflattığı uyarısında bulundu.

Çocuklarda artan şeker tüketimi yalnızca diş çürüklerine değil, bağışıklık sisteminin zayıflamasına da yol açabiliyor.

Medicana Sağlık Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Uzm. Dt. Betül Bostan, ağız içinin milyarlarca mikroorganizmanın yaşadığı hassas bir ekosistem olduğunu belirterek, özellikle çocukluk döneminde bu dengenin kolayca bozulabildiğine dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Misvak ve diş fırçası kullanmak orucu bozar mı?

Sık ve kontrolsüz şeker tüketiminin zararlı bakterilerin çoğalmasına neden olduğunu vurgulayan Bostan, bunun yalnızca çürük ve diş eti hastalıklarına değil, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve vücutta inflamatuar yük artışına da zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Çocukluk çağında ağız florasının henüz gelişim aşamasında olduğunu ifade eden Bostan “Gün içinde tekrarlayan şeker maruziyeti ağız mikrobiyotasını bozarak bağışıklık sisteminin ilk savunma hattını zayıflatır. Bu nedenle şeker tüketiminin sıklığı azaltılmalı, ilk dişten itibaren düzenli fırçalama alışkanlığı kazandırılmalı ve gece beslenmesi sonrası mutlaka ağız temizliği yapılmalıdır. Ağız sağlığı, genel sağlığın başlangıç noktasıdır” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası