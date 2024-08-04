Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Koruyucu sağlık hizmetleri önceliğimiz

Yeni İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner oldu. Kurumda görevini Güner’e devreden Bakan Memişoğlu, halk sağlığının önemine işaret ederek “Model aile sağlığı merkezlerinin sayısını artıracağız. Çünkü koruyucu sağlık hizmetleri önceliğimiz olacak” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sekiz yıl boyunca yürüttüğü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini, Doç. Dr. Abdullah Emre Güner’e törenle devretti.

Doç. Dr. Güner, İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olarak görev yapıyordu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu, sözlerinin başında Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek “Dünya şu anda bir vahşet yaşıyor. Bunun da hesabı verilecek” dedi.

Bakan Memişoğlu, İstanbul’un medeniyetin başkentlerinden olduğunu belirterek, böyle bir şehirde sağlık hizmeti vermenin zorluğuna değindi. 2016 yılından itibaren sürdürdüğü İl Sağlık Müdürlüğü görevi sırasında pandemi başta olmak üzere Kahramanmaraş depremi, Reina’ya silahlı saldırı gibi toplumsal olaylarda ciddi sınavlar verildiğini belirten Memişoğlu, Doç. Dr. Güner’in de halk sağlığı hizmetlerinde başarılı çalışmalara imza attığına işaret etti.

DÖNEMİNDE 28 HASTANE YAPILDI

Türk sağlık sisteminin zor zamanlarda gösterdiği fedakârlık ve başarılarla dünyaya örnek olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü görevi sırasında 2017 yılında, İstanbul’da Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk defa konsept ve model aile sağlığı merkezleri açıldığını hatırlatarak “Bakanlığımız sırasında da inşallah bunların sayısını çoğaltacağız. Koruyucu sağlık hizmetlerine, insanların hastalanmadan önce tedbir almasına önem veriyoruz” dedi. Yine İl Sağlık Müdürlüğü döneminde İstanbul’da en küçüğü 300 yataklı 28 hastanenin açıldığını ifade eden Kemal Memişoğlu “Bunların 8’i Covid-19 döneminde hizmete açıldı. Bu önemli başarı” diye konuştu.

İstanbul’un yeni İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de devir teslim töreninde Bakan Memişoğlu’na “Müdürlüğünüz sırasında Ayasofya’da yeniden namaz kılındığına şahit oldunuz” diyerek İranlı bir ressam tarafından yapılan Ayasofya’nın tablosunu hediye etti.