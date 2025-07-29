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Sağlık için yeni hedef: Günde 7 bin adım yürüyüş yeter

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık için yeni hedef: Günde 7 bin adım yürüyüş yeter
Sağlık, Hareket, Kalp Sağlığı, Bunama, Kanser, Araştırma, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avustralya merkezli araştırmaya göre, günde 7 bin adım atmak bile kalp hastalığı, bunama ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar, daha düşük hedeflerin de yeterli olabileceğini söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Uzmanlar, kanaat önderleri ve fitness takipçileri uzun zamandır obeziteyi, kanseri ve erken ölümü önlemek için günde 10 bin adım atmanın ‘mükemmel’ bir sayı olduğunu savunuyordu Ancak, araştırmacılar günde 7-8 kilometre mesafeye denk gelen 10 bin adımın, mutlak bir sayı olmayabileceğini ortaya koydu.

Sağlık için yeni hedef: Günde 7 bin adım yürüyüş yeter - 1. Resim

Avustralyalı araştırmacıların yaptığı bir çalışma, daha düşük bir hedef belirlenmesini tavsiye ediyor. Yaklaşık 60 çalışmayı kapsayan yeni bir analizde, araştırmacılar günde sadece 7 bin adım atmanın bunama, kalp hastalığı ve bazı kanser türlerinin riskini azaltmaya yettiğini buldu. Bu da yaklaşık 5,6 kilometreye denk geliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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