Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun'da 100 yeni ambulans hizmete girecek. Ambulanslar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 100 yeni ambulansın Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılacağı törenle İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un sağlık altyapısını güçlendirmek ve acil durumlara daha hızlı müdahale edebilmek için önemli bir adım attıklarını belirtti.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NUN KATILIMIYLA TESLİM EDİLECEK

Kente 100 yeni ambulans kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Doğan, "Yarın, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da katılımıyla ambulanslarımızı İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğimiz töreni gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı ana birlikte tanıklık etmek için tüm hemşehrilerimizi takdim programımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ambulanslar, Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nde sergilendi.

