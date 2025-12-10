SGK, sağlık hizmeti ve tıbbi malzeme ödemelerinde yüzde 10-85 arası artış yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle toplamda 110 milyar liralık iyileştirme sağlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortalılarının hastanelerde gördükleri tedavilere yönelik ödeme kalemlerinde kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Buna göre hastanelere yapılan hizmet ödemeleri yüzde 10 ile 55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelere yönelik ödemeler ise yüzde 10 ile 85 oranında artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, yapılan güncellemeleri resmileştirdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Sigortasız işçiye devlet güvencesi: SGK iş kazasında aileyi yalnız bırakmıyor

110 MİLYAR LİRALIK İYİLEŞTİRME

SGK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni düzenlemelerle toplam 110 milyar liralık bir iyileştirme sağlandığı duyuruldu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Yoğun bakım hizmet bedellerinde %55 artış

artış Palyatif bakım ücretlerinde %40 artış

artış Diyaliz ve kan ürünleri ödemelerinde %35 artış

artış Ayakta muayene ücretlerinde %30 artış

artış Diğer çeşitli ödeme kalemlerinde %10–30 arası artış

arası artış Yatarak tedavide kullanılan tıbbi malzemelere %10–85 arası artış

Paylaşımda, “Milletimizin sağlığı için kesintisiz şekilde çalışmayı sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile önemli bir iyileştirmenin hayata geçirildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Ayrıca Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e desteklerinden dolayı şükranlarını iletti.

Haberle İlgili Daha Fazlası