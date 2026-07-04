Hitit Üniversitesinde geliştirilen manyetik nanopartikül tabanlı taşıyıcı sistemle, akciğer kanseri ilacının doğrudan tümörlü dokuya ulaştırılması hedefleniyor. Böylece ilaç dozu, yan etkiler ve tedavi maliyetinin azaltılması amaçlanıyor.

Hitit Üniversitesinde akademisyenler, akciğer kanseri tedavisinde kullanılan ilacın dozunu azaltıp faydasını artırarak yan etki ve tedavi maliyetinin düşmesini sağlayacak “taşıyıcı sistem” üzerinde çalışıyor.

TÜSEB desteğiyle yürütülen projede, yurt dışından ithal edilen kanser ilacının doğrudan tümörlü dokuya ulaştırılması hedefleniyor.

Doç. Dr. İlknur Tosun Satır, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dönmez Güngüneş ve Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hayırlı Özyol’un yürüttüğü çalışma, harici bir manyetik alan kullanarak manyetik özellikli nanopartiküllerin hedef bölgeye kilitlenmesini temel alıyor.

Geliştirilen bu yenilikçi taşıyıcı sistem sayesinde, hastaya verilen ilaç dozu ve ilacın yıpratıcı yan etkileri en aza indirilecek. Aynı zamanda biyoyararlanımı düşük olan ilacın etkinliği artırılarak kanser hücrelerine çok daha kolay ulaşması sağlanacak. Zararlı kimyasallar ve çözücüler kullanılmadan tamamen yeşil sentez yöntemleriyle üretilen nanomalzeme çevre dostu bir yapıya sahip. Uzmanlar, bu stratejik sistemin sadece akciğer kanserinde değil, gelecekte farklı hastalık ve ilaçlarda da kullanılabileceğini vurguluyor.

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