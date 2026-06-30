Beynin ulaşılması zor alanındaki tümörün burundan girilerek alınması dünya çapında ses getirdi.

Türk bilim adamları, beyin cerrahisinde dünya tıp literatürüne girmeye aday yeni bir yönteme imza attı.

Daha önce göz çukurundan girerek beyin ameliyatı gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ile Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Melih Şahin, bu defa beyin sapına yakın yerleşen “köşe beyin tümörlerini” kulak arkasını açmadan, sadece burun deliklerinden girerek başarıyla ameliyat etti.

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Daha önce dünyada örneği bulunmayan yöntem, ABD’nin saygın beyin cerrahisi dergilerinden JNS Case Lessons’ta yayımlanmak üzere değerlendirmeye alındı.

Yeni teknik ilk defa Azerbaycan’dan gelen bir hastaya uygulandı. Doç. Dr. Emrah Çeltikçi, klasik yöntemde kulak arkasından yapılan büyük kesi yerine burun deliklerinden endoskopik olarak tümöre ulaştıklarını belirterek, “Bu yöntemle tümöre önden ulaşıyoruz. Böylece yüz siniriyle doğrudan temas etmiyor, yüz felci riskini azaltıyoruz” dedi.



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