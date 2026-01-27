Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, karbonhidratların zararını azaltmanın yollarını açıkladı. Beyaz ekmek, pirinç, makarna ve patatesin dondurulup tüketilmesinin kan şekerini dengeleyerek kilo alımını önleyebileceğini söyledi.

Ekmek, makarna ve pirinçteki karbonhidratlar uzun süredir kilo alışı, diyabet ve kalp hastalığına sebep olmaktan sorumlu tutuluyor. Ancak bazı yöntemlerle karbonhidrat tüketiminde zarar önlenebiliyor. Özellikle de ekmek, patates gibi karbonhidratların dondurularak yenmesi kilo alımını önleyebiliyor.

Rafine karbonhidratların kan şekerini yükselttiğini söyleyen Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, “Bu da pankreası strese sokarak insülinde oynamaya sonrasında da diyabete sebep olur. Yeni yapılan çalışmalara göre beyaz ekmeği dondurucuya koymak bu sağlık zararlarını tersine çevirmeye yardımcı olabilir. Ekmeği dondurmak nişastadaki moleküllerin, ekmekteki karbonhidratların daha sert ve sindirilmesi zorlaşmasına sebep olur. Dirençli nişasta, rafine karbonhidratların aksine, glikoz olarak parçalanmaz, bu yüzden kan şekeri seviyelerini yükseltmez. Lif gibi, bu da doygunluğu artırır ve gün boyunca genel olarak daha az yemeye yol açar. Son çalışmalar ayrıca pirinç, makarna ve patateslerin pişirilip soğutulduklarında dirençli nişasta kazandığını göstermektedir” şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası