“Acentelerimizin finansal olarak güçlenmesi çok önemli”

Ray Sigorta, sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek, “Trink Komisyon Projesi” ile acentelerine hak ettikleri komisyonları anında ödüyor.

Normal şartlarda ay kapanış mutabakatları sonrası yapılan komisyon ödemelerini beklemek durumunda olan acenteler, Ray Sigorta’nın Trink Komisyon Projesi kapsamında ürettikleri poliçenin komisyonunu Ray Express üzerinden anında kendi hesaplarına transfer edebiliyor. Aynı zamanda acenteler, Trink Komisyon sayesinde hesaplarında biriken komisyon miktarlarını görebiliyor, nakit ihtiyaçları doğrultusunda biriken komisyon tutarını hesaplarına aktarabiliyor. Ray Sigorta, böylece nakit akışı konusunda acentelerini rahatlatıyor.

‘ACENTELERİMİZİN YANINDAYIZ’

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Mevcut ekonomik şartlar, tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de maliyet ve giderlerde ciddi artışlara sebep oluyor. Bu doğrultuda her şartta acentelerimizin finansal olarak güçlenmesi ve güçlü kalabilmesi bizim için çok önemli. Bu nedenle, Türkiye genelindeki sigorta sektörüne değer katan geniş acente ağımızı desteklemek için Trink Komisyon hizmetimizi sunuyoruz. Böylece acentelerimiz, nakde ihtiyaç duyduklarında komisyonlarını alabilmek için ay sonunu beklemek zorunda kalmadan kazandıkları komisyonları hesaplarına aktarabilecek. İçinde bulunduğumuz dönemi dikkate aldığımızda paranın zaman değeri açısından acentelerimizin komisyonlarının, hesaplarına yaklaşık 1 ay önce geçmesi, kendi finansal planlamalarını yapmaları açısından kıymetli. Trink Komisyon sayesinde acentelerimiz, nakit akışlarını çok daha iyi yönetebilecek. Başarılarımızın önemli bir paydaşı olan acentelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”