Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > “Acentelerimizin finansal olarak güçlenmesi çok önemli”

“Acentelerimizin finansal olarak güçlenmesi çok önemli”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Acentelerimizin finansal olarak güçlenmesi çok önemli”
Ray Sigorta, Haber

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ray Sigorta, sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek, “Trink Komisyon Projesi” ile acentelerine hak ettikleri komisyonları anında ödüyor.

Normal şartlarda ay kapanış mutabakatları sonrası yapılan komisyon ödemelerini beklemek durumunda olan acenteler, Ray Sigorta’nın Trink Komisyon Projesi kapsamında ürettikleri poliçenin komisyonunu Ray Express üzerinden anında kendi hesaplarına transfer edebiliyor. Aynı zamanda acenteler, Trink Komisyon sayesinde hesaplarında biriken komisyon miktarlarını görebiliyor, nakit ihtiyaçları doğrultusunda biriken komisyon tutarını hesaplarına aktarabiliyor. Ray Sigorta, böylece nakit akışı konusunda acentelerini rahatlatıyor.  

‘ACENTELERİMİZİN YANINDAYIZ’

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Mevcut ekonomik şartlar, tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de maliyet ve giderlerde ciddi artışlara sebep oluyor. Bu doğrultuda her şartta acentelerimizin finansal olarak güçlenmesi ve güçlü kalabilmesi bizim için çok önemli. Bu nedenle, Türkiye genelindeki sigorta sektörüne değer katan geniş acente ağımızı desteklemek için Trink Komisyon hizmetimizi sunuyoruz. Böylece acentelerimiz, nakde ihtiyaç duyduklarında komisyonlarını alabilmek için ay sonunu beklemek zorunda kalmadan kazandıkları komisyonları hesaplarına aktarabilecek. İçinde bulunduğumuz dönemi dikkate aldığımızda paranın zaman değeri açısından acentelerimizin komisyonlarının, hesaplarına yaklaşık 1 ay önce geçmesi, kendi finansal planlamalarını yapmaları açısından kıymetli. Trink Komisyon sayesinde acentelerimiz, nakit akışlarını çok daha iyi yönetebilecek. Başarılarımızın önemli bir paydaşı olan acentelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
“18 yas altı BES çok önemli bir rolde”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“18 yas altı BES çok önemli bir rolde” - Şirket Haberleri“18 yas altı BES çok önemli bir rolde”Nitelikli ofis talebi, ticari gayrimenkul trendini değiştirdi - Şirket HaberleriNitelikli ofis talebi, ticari gayrimenkul trendini değiştirdiYıldız, “Gazze’deki trajedinin tek sorumluları hesap verecek” - Şirket HaberleriYıldız, “Gazze’deki trajedinin tek sorumluları hesap verecek”Teknoloji liderleri yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak - Şirket HaberleriTeknoloji liderleri yapay zekayı tartışacakİş Bankası ve İmeceMobil’den Çiftçiler Günü’ne özel etkinlik - Şirket Haberleriİş Bankası ve İmeceMobil’den Çiftçiler Günü’ne özel etkinlik10 bin marka ve milyonlarca ürünle Hepsiburada Moda Haftası bugün başlıyor - Şirket Haberleri10 bin marka ve milyonlarca ürünle Hepsiburada Moda Haftası bugün başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...