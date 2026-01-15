Adm Elektrik’te Genel Müdürlük Görevine Emrah Kalkan Atandı. Gdz Elektrik Genel Müdürlüğüne ise halihazırda Aydem Enerji Dağıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Ahmet Bayramoğlu getirildi.

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 58 bin kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde, yaklaşık 10 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Adm ve Gdz Elektrik, 2026 vizyonu doğrultusunda üst düzey yönetim değişikliklerini hayata geçirdi. Yeni atamalarla birlikte her iki şirket, güçlü operasyonel yapısı ile hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım yönetiminde bayrak değişikliği

Enerji sektöründe 20 yıla yaklaşan deneyime sahip olan Emrah Kalkan, kariyeri boyunca elektrik dağıtımı alanında farklı görevler üstlenerek operasyonel yönetimden teknoloji odaklı süreçlere uzanan geniş bir deneyim edindi. Kalkan, Aydem Enerji bünyesinde Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım şirketlerinde çeşitli üst düzey sorumluluklar üstlendi.

Enerji sektöründe 20 yılı aşan tecrübesi bulunan Ahmet Bayramoğlu, Aydem Enerji bünyesindeki elektrik dağıtım şirketlerinde hizmet kalitesinin artırılması, sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerinin hayata geçirilmesi hedefiyle farklı üst düzey sorumluluklar üstlendi. Bayramoğlu son olarak, Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Tecrübeli isimler, yeni görevlerinde Adm ve Gdz Elektrik’in hizmet bölgelerinde arz güvenliğini ve altyapı yatırımlarını güçlendirmenin yanı sıra, “Hayat İçin Enerji” anlayışıyla topluma dokunan ve ortak fayda üreten çalışmalara liderlik edecek.

