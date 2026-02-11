Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS ile oluşturduğu entegre savunma çözümleriyle dünyanın en önemli savunma sanayi buluşmalarından Suudi Arabistan’daki World Defense Show’da ilgi odağı oldu.

SYS Grup, muharebe sahasında kendini kanıtlamış güvenlik çözümleriyle dünyanın farklı bölgelerinde değişen savunma ihtiyaçlarına güçlü çözümler sunmayı sürdürüyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen savunma sanayi pazarlarından biri olan ve 100 milyar doları aşan savunma projeleriyle dikkati çeken Suudi Arabistan, 8-12 Şubat tarihleri arasında World Defense Show (WDS) 2026’ya ev sahipliği yapıyor.

Sektörün en büyük etkinliklerinden biri olan ve küresel savunma devlerini buluşturan fuarda, Türk savunma sanayinin global arenadaki güçlü temsilcilerinden SYS Grup, bünyesindeki şirketlerin kabiliyetleriyle oluşturduğu entegre savunma çözümleriyle adeta gövde gösterisinde bulundu.

CANiK ve SYS Grup’tan Suudi Arabistan’da gövde gösterisi

Grup bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliği, hafif silahlardan orta kalibre toplara, deniz platformlarından kara araçlarına kadar geniş bir yelpazede uçtan uca, anahtar teslim savunma çözümleri sunuyor. Özellikle kinetik İHA karşı tedbir (C-UAS) sistemleri, meskun mahal çatışmaları ve çok maksatlı görevlerde tercih edilen VENOM LR ile donatılmış TRAKON 30 uzaktan kumandalı silah sistemi (UKSS), SYS Grup’un "birleşik ekosistem " sunduğu en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

SYS Grup bünyesinde yer alan Birleşik Krallık merkezli AEI Systems tarafından geliştirilen ve düşük geri tepmeli yapısıyla sınıfında fark oluşturan 30x113 mm VENOM LR, fuarın en çok ilgi gören orta kalibre topu oldu. VENOM LR, FNSS tarafından üretilen Pars Alpha 8x8 platformu üzerinde, ÇAKA 30 ATO Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) entegrasyonu ile sergilendi. Bu çözümler, SYS Grup’un platform üreticileriyle olan yüksek uyum kabiliyetini de gözler önüne serdi.

Grup şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 UKSS ise orta kalibre topların yüksek ateş gücünü yapay zeka tabanlı yazılım ve hassas stabilize sistemlerle birleştirerek, fuarın teknoloji odağındaki sistemleri arasında yerini aldı. Tekerlekli/paletli zırhlı araçlardan deniz platformlarına kadar geniş bir yelpazede görev yapabilen TRAKON 30, hareket halindeki platformlarda dahi yüksek ilk atımda vuruş oranıyla öne çıkıyor. TRAKON 30, AEI Systems’in düşük geri tepmeli VENOM LR topuyla birleştiğinde, günümüzün en büyük tehdidi olan İHA ve drone sürülerine karşı maliyet etkin ve yüksek imha gücüne sahip bir çözüm sunuyor.

CANiK ve SYS Grup’tan Suudi Arabistan’da gövde gösterisi

KRALLIĞIN “ONAYLI TEDARİKÇİSİ”

Grup şirketlerinden CANiK’in Orta Doğu’daki varlığı ise yalnızca teknolojik bir arzın ötesinde, derin bir güven ilişkisine dayanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri için gerçekleştirilen 12.7x99 mm ağır makineli tüfek tedarik süreçlerinde tüm zorlu testleri başarıyla tamamlayan CANiK, Krallığın “onaylı tedarikçisi” konumuna yükselmişti. WDS 2026, bu köklü iş birliğinin yeni nesil sistemlerle bir üst seviyeye taşınması açısından kritik bir önem taşıyor.

SYS Grup CEO’su Cahit Utku ARAL, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“İhracat, SYS Grup ve CANiK için yalnızca bir ticari faaliyet değil, stratejik bir büyüme alanıdır. Bugün, küresel ölçekte en üst ligde yer almanın verdiği motivasyonla emin adımlarla ilerliyoruz. Orta Doğu bölgesi, hızlı değişen güvenlik dinamikleriyle birlikte muharebede kendini kanıtlamış, güvenilir ve sürdürülebilir sistemlere ihtiyaç duyuyor. Biz de bu ihtiyaca yalnızca katalog çözümleriyle değil, sahada performansı ispatlanmış sistemlerle yanıt veriyoruz.

AEI Systems ile birlikte yıllık 400 adedin üzerinde orta kalibre top üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız. Bu kapasite ve entegrasyon yetkinliğimiz sayesinde, bu segmentte dünya genelinde fark oluşturan bir konuma ulaştık. WDS 2026, bu vizyonumuzu bölgedeki stratejik ortaklarımızla paylaşmak adına en kıymetli platformdur. Fuar boyunca ürünlerimize gösterilen ilgi sonucunda da yeni iş birliklerine kapı araladık. SYS Grup olarak bugüne kadar olduğu gibi bize güvenen ihtiyaç makamlarına, kuvvetlere en iyisini sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

SYS Grup CEO’su Cahit Utku ARAL

CANİK VE SAMSUN YURT SAVUNMA HAKKINDA

CANiK markasıyla tanınan Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta üretim tesisleri bulunan, tamamı Türk sermayeli global bir savunma sanayi şirketidir. 1998 yılında kurulan SYS Grup, hafif ve orta kalibre silah sistemleri, atış kontrol sistemleri ve silah aksesuarlarının tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmıştır.

Grup, İstanbul ve Samsun’daki tesislerinin yanı sıra ABD Florida ve Birleşik Krallık’taki iştirakleriyle toplam yedi üretim merkezinde faaliyet göstermekte; Türkiye’de yapmakta olduğu üretiminin %95’ini 80’den fazla ülkeye ihraç etmektedir. SYS, ⁠yılda 500 bin tabanca, 5.000 makinalı tüfek, 250 top ve uzaktan kumandalı atış kontrol sistemi üretim kapasitesine sahiptir.

Dünyada 30x113 mm orta kalibre silahı üretebilen üç firmadan biri olan SYS Grup, bu sistemleri insanlı veya insansız kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilebilen çözümlerle sunmaktadır. İngiltere’deki iştiraki AEI Systems 30mm silahlara ek olarak savaş uçakları, kara ve deniz platformları için 20 ve 25 mm silah sistemleri de üretmektedir.

SYS Grup, 2020’den bu yana ABD’ye en çok tabanca ihraç eden ilk üç firma arasında yerini almış, 2024 yılında Türkiye’nin “Namlulu Silahlar” kategorisinde en büyük ihracatçısı olmuş ve Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında yerini almıştır.

Haberle İlgili Daha Fazlası