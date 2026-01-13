Doğa Sigorta, hamilelik ve doğum sürecini kapsayan “Hayata Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ile anne adaylarına hem finansal güvence hem de kapsamlı sağlık hizmeti sunuyor.

Sigorta sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Doğa Sigorta, ailelerin en heyecanlı yolculuğunda yanlarında olmak amacıyla geliştirdiği yeni ürünü Hayata Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını 1 Ocak 2026 itibarıyla hizmete sundu. Standart tamamlayıcı sağlık teminatlarını, kapsamlı hamilelik ve doğum paketleriyle birleştiren ürün, ebeveyn adaylarına finansal güvence ve kaliteli sağlık hizmetini bir arada sunuyor.

Hamilelik ve Doğum Sürecinde Tam Koruma

Doğa Sigorta müşteri odaklı vizyonuyla geliştirdiği Hayata Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile hayatın en mucizevi döneminde de sigortalılarını yalnız bırakmıyor. Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile uzun yıllardır, SGK anlaşmalı özel hastane ağlarını içeren ekonomik poliçeler ile sigortalıların sağlık masraflarına destek olan şirket, şimdi de anne adaylarının özel ve unutulmaz yolculuğuna eşlik ediyor.

Bu yeni ürünün kapsamında;

Hamilelik Takipleri

Normal doğum, sezaryen, hamilelik komplikasyonları ve tıbbi küretaj gibi tüm süreçleri kapsayan %100 Doğum Teminatı yer alıyor.

yer alıyor. Yeni doğan rutin bebek masrafları yer almakta.

"Doğa Bebek" ile Ömür Boyu Güvence

Ürünün en dikkat çeken özelliklerinden biri olan “Doğa Bebek” uygulaması sayesinde, poliçe sahibi annelerin yeni doğan bebekleri, taburcu olduktan sonraki 15 gün içinde başvuru yapılması halinde doğum tarihinden itibaren sigortalanıyor. Bu uygulama ile bebeklere, hayata gözlerini açtıkları ilk andan itibaren Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilerek gelecekleri güvence altına alınıyor. Doğa Bebekler ömür boyu sağlıklarını Doğa Sigorta ile koruyor.

4 Farklı Network Seçeneği ile Ekonomik Çözümler

Sigortalılar, bu poliçe ile bütçelerine ve tercih ettikleri hastanelere göre dört farklı anlaşmalı kurum ağından birini seçebiliyor. Herkese hitap eden, ekonomik seçenekler içeren geniş hastane ağları, anne adaylarının bu hassas dönemlerinde, istedikleri hastaneye gönül rahatlığı ile karar verebilmelerini sağlıyor.

En geniş anlaşmalı kurum ağı olan Klas Elit, geniş ve dengeli hastane seçenekleri sunan Klas Konfor, daha ekonomik primlerle sunulan erişilebilir ağlardan oluşan Klasik Ekoplus & Klasik Eko hastane ağı seçenekleri, ebeveynlere bu özel süreci en rahat geçirebilecekleri imkanları sunuyor.

