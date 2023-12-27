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    ENYAKIT 2024'te 300 cihaza ulaşarak Türkiye'nin yüzde 95'ini kapsayacak

    Türkiye'deki elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayan ENYAKIT, kurduğu yüksek hızlı şarj istasyonları ile Türkiye genelini kapsamayı sürdürüyor. Şu anda 130 cihaz ile Türkiye’nin yüzde 80’ine ulaşan ENYAKIT, 2024 yılında cihaz sayısını 300’e çıkararak yüzde 95 ulaşılabilirlik sağlamayı hedefliyor. 

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    Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye’nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansının sahibi olan ENYAKIT, otomotiv endüstrisinin geleceğini temsil eden inovatif çalışmalarıyla sektöre yön vermeye devam ediyor. 
    Kurduğu tamamı yüksek hızlı şarj istasyonları ile Türkiye genelinde yüzde 80’lik kapsama alanına ulaşan ENYAKIT, 2024 yılında gaza basarak yatırımlarını daha da artırmayı planlıyor. ENYAKIT, şu anda 130 olan cihaz sayısını 2024 yılında 300’e ulaştırmayı ve Türkiye’de yüzde 95 oranında ulaşılabilirlik sağlamayı hedefliyor.

    ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses,  “ENYAKIT olarak 30 yılı aşkın araç ikmal tecrübemiz ile müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar sunmaya devam ediyoruz.  Şu anda ağımızın yüzde 100'ü DC hızlı şarj cihazı olan tek firmayız. Kesintisiz ve özgürce seyahat için teknoloji geliştirirken, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor ve bütün hizmet verdiğimiz noktalarda misafirlerimiz için sosyal hizmet imkanı sunuyoruz. Sabit fiyat avantajı ile kullanıcılarımızı ayrıcalıklı bir dünya ile buluşturuyor, araç şarj işlemlerinde, alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan ilk firma özelliği taşıyoruz. ENYAKIT üyeleri, yüksek hızlı şarj istasyonlarını kullandıkça, indirim kazanıyor. Böylece elektrikli araçlarını özgürce kullanırken, bütçelerini de koruyan doğa dostu bir ekosistemin de parçası oluyorlar” dedi.

    Sektördeki firmaların, istasyonlarını daha çok Batı’da konumlandırdığına dikkat çeken Tayfun Şenses, “Biz Türkiye’nin her yerindeyiz. Elektrikli araçla özgürce ve kesintisiz seyahat edebilmek için her yeri kapsama alanına aldık. Sarp Sınır Kapısı’nda da Cizre’de de Samsun’da da varız. Sloganımız araçlara özgürce seyahat ettirmek. 2024 yılında da bu stratejimizi devam ettirerek, ENYAKIT’ı müşterilerimize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunabilen bir marka olarak konumlandıracağız. Bunun için hayata geçireceğimiz tüm projeleri, teknolojik altyapımız ile güçlendirecek, değişime uyum sağlayacak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için çaba harcayacağız” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Elektrikli AraçŞarj Istasyonu
    Haberler > Şirket Haberleri > ENYAKIT 2024'te 300 cihaza ulaşarak Türkiye'nin yüzde 95'ini kapsayacak
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