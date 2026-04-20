Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı Paribu Custody, teknolojisini ve platform yetkinliklerini 16 Nisan 2026 Perşembe günü Paribu Art’ta gerçekleştirilen Paribu Custody Ürün Lansmanı’nda tanıttı.

Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral’ın ev sahipliğinde, Paribu Art’ta gerçekleştirilen etkinlikte, HSM, MPC ve Secure Enclave teknolojilerini bir araya getiren ve Türkiye’de dijital varlık saklamanın standartlarını belirleyen ColdShield® mimarisi ve Paribu Custody’nin yetenekleri demolarla anlatıldı.

KRİTİK ALTYAPILARDA “DİJİTAL EGEMENLİK” VURGUSU

Bankalardan, kripto varlık hizmet sağlayıcılardan, kamu kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin ağırlandığı etkinlik, Paribu Custody Kurumsal Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Cem Sağlam'ın açılış konuşmasıyla başladı. Cem Sağlam, küresel trendlerle uyumlu bir biçimde Türkiye'nin savunma, telekom, yenilenebilir enerji ve finans gibi kritik sektörlerde dijital egemenliği regülatif düzeyde teşvik ettiğini vurguladı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların bilgi sistemlerine ilişkin kriterlere de atıfta bulunan Cem Sağlam, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonun geleneksel finansta giderek yükselen bir trend olduğuna değindi. “Nisan 2026 itibarıyla tokenize gerçek dünya varlıklarının büyüklüğü 28 milyar doları aştı. 2033’e dair projeksiyonlar, 18,9 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğü öngörüyor” diyen Cem Sağlam, dijital varlık saklamanın, zincir üstü finansın temelini oluşturduğuna dikkat çekti.

Finans sektörünün karar alıcıları, Paribu Custody Ürün Lansmanı’nda buluştu

YERLİ TEKNOLOJİ COLDSHİELD® TANITILDI

Paribu Custody Mühendislik Yöneticisi Ahmet Mesut Şahinoğlu, Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen dijital varlık saklama teknolojisi ColdShield®’ın teknik özelliklerini ele aldı. Saklama altyapısının düzenleyici uyum ve dijital egemenlik açısından stratejik önem taşıdığını belirten Şahinoğlu, “Paribu, saklama teknolojisini; yani güven katmanını üçüncü taraflara bırakmadı. Yerli teknoloji ColdShield®’ı geliştirdi” dedi.

HSM, MPC ve Secure Enclave teknolojilerini tekil ve sağlam bir mimaride bir araya getiren, ColdShield®'ın dijital varlık saklamada küresel standartları karşıladığını söyleyen Şahinoğlu, Paribu’nun saklama teknolojisinin SOC 1, SOC 2 denetimlerini tamamladığını ve ISO 27001 sertifikasına sahip olduğunu hatırlattı. Sunumda; ayrıştırılmış cüzdanlar, gerçek zamanlı varlık görünürlüğü, ağ ücreti (fee), off-chain nonce yönetimi, yetki bazlı erişim, Yönetim Meclisi, politika yönetimi, çok adımlı onay süreci gibi proaktif güvenlik katmanlarının yanı sıra; Paribu’nun geliştirdiği regtech ürünü ClearTX ile Travel Rule uyumu, 80’den fazla ağ desteği, staking entegrasyonu gibi benzersiz platform özellikleri öne çıkarıldı.

Ahmet Mesut Şahinoğlu'nun teknik sunumunda, Paribu Custody'nin dijital varlık saklamanın temel zorluklarına getirdiği yenilikçi çözümler yetki, bütünlük ve kanıt başlıkları altında açıklandı. Ayrıca Paribu Custody, tüm büyük blokzincirleri koruyan eliptik eğri kriptografisini tehdit eden kuantum sonrası döneme dair yol haritası hazırlığını sürdürdüğü de ifade edildi.

KATILIMCILAR, AKIŞLARI ÜRÜN EKİBİNDEN DİNLEDİ

Kahve molasının ardından katılımcılar, Paribu Custody Kıdemli Ürün Yöneticisi Büşra Kırıkcı ve Mühendislik Yöneticisi Ahmet Mesut Şahinoğlu'nun sunumuyla, saklamacı ve kurumsal müşteri akışlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Saklamacı tarafında yürütülen çalışma alanı kurulumu, kullanıcı ekleme, kasa oluşturma, politika belirleme adımlarının ardından; adres beyanı, varlık ekleme, güvenli liste, bakiye transferi, AML ve staking gibi platform özellikleri uygulamalı olarak tanıtıldı.

“SERTİFİKALANDI, DENETLENDİ, HAZIR"

Paribu Custody Ürün Lansmanı, Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Abdulkadir Kahraman’ın konuşmasıyla sona erdi. Türkiye’de ve dünyada kripto varlık saklama pazarının güncel durumuna değinen Kahraman; iç ve dış pazara yönelik hizmete hazır yerli teknoloji saklama altyapısı sunan Paribu Custody’nin orijinal konumuna vurgu yaptı. Kahraman, Türkiye finans sektörünün karar alıcılarını, kamu ve sivil toplum paydaşlarını bir araya getiren etkinliği, Türkiye’nin dijital altyapısını birlikte inşa etme çağrısıyla noktaladı.

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KURUMSAL DİJİTAL VARLIK SAKLAMA ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş. ünvanlı şirketiyle Türkiye'deki düzenleyici çerçeveye göre tasarlanmış, güvenli ve işlevsel bir kurumsal kripto varlık saklama altyapısı sunan Paribu Custody; ayrıştırılmış cüzdan altyapısı, çok katmanlı güvenlik mimarisi, gelişmiş yönetişim yetenekleri ve native staking imkânı gibi özellikleriyle ayrışıyor.

Türkiye'de %100 tam saklama veya %95 hibrit saklama hizmet modelleriyle hizmet veren Paribu Custody, Paribu’daki varlık güvenliğinin de temelini oluşturan orijinal teknolojisi ColdShield® ile farklı regülasyon bölgelerinde her ölçekten kuruluşun dijital varlık saklama ihtiyaçlarına teknoloji sağlayıcısı olarak cevap verebiliyor. 80'den fazla ağ ve 1.000'den fazla token desteği, talep ve onay bazlı işlem yönetimi, API entegrasyonu, gerçek zamanlı varlık görünürlüğü ve Travel Rule uyumu başta olmak üzere SPK, MASAK ve TÜBİTAK gerekliliklerini karşılayan Paribu Custody; ISO 27001 sertifikalı, SOC 1 Type II & SOC 2 Type II denetimli altyapısıyla kurumsal düzeyde güvenlik ve uyum sunuyor.

