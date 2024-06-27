Kuveyt Türk’ten şirketler için mobilden evraksız hesap açılışı hizmeti

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak anonim ve limitet şirketlere yönelik evrak, kaşe ve imzaya gerek olmaksızın mobil şube üzerinden firma hesabı açma hizmeti başlattı. Firmalar, Kuveyt Türk Mobil üzerinden dakikalar içerisinde firma hesabı açarak POS, Sağlam Business Finansman Kart ile birikimlerini değerlendirebilecekleri yatırım fonları dahil birçok ürün ve hizmeti anında kullanmaya başlayabiliyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk evrak, anonim ve limitet şirketlere kaşe ve imzaya gerek olmaksızın mobil şube üzerinden şirket hesabı açma hizmetini başlatan ilk finans kuruluşu oldu. Kuveyt Türk müşterisi olmak isteyen tüzel firmalar mobil uygulama üzerinden dakikalar içerisinde firma hesabı açarak ürün ve hizmetleri anında kullanmaya başlayabiliyor.

Kuveyt Türk, değişen beklentiler doğrultusunda müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bireysel müşterilere uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açılışı hizmetini sunan ilk finans kurumlarından biri olan Kuveyt Türk, çiftçilere ve şahıs firmalarına uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan ilk katılım finans kuruluşu olmayı başarmıştı.

Müşterilerine uçtan uca dijital deneyim sunmayı odağına alan Kuveyt Türk hem anonim hem de limitet şirketleri kapsayacak şekilde tüzel müşteriler için de uzaktan hesap açılışı hizmetini başlattı. Kuveyt Türk, bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak anonim ve limitet şirketlereevrak, kaşe ve imzaya gerek olmaksızın mobil şube üzerinden hesap açılışı hizmeti sunuyor. Uzaktan hesap açılışı yapan firma yetkilileri, dakikalar içinde şirket hesabını açarak Kuveyt Türk Mobil’den sunulan POS, Sağlam Business Finansman Kart ile birikimlerini değerlendirebilecekleri yatırım fonları dahil birçok ürün ve hizmeti anında kullanmaya başlayabiliyor.

"TÜZEL MÜŞTERİLERİMİZ DAKİKALAR İÇERİSİNDE HESAP AÇILIŞI YAPABİLİYOR"

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Sürdürülebilir finans anlayışımız doğrultusunda 2026 yılına kadar çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında önemli inisiyatifler almayı planlıyoruz. Dijital bankacılık atılımlarımız, kâğıtsız bankacılık yaklaşımımız ve bu alandaki uygulamalarımız kâğıt tüketimini azaltırken müşterilerimizin fiziki şubelere gelme ihtiyaçlarını büyük ölçüde azaltarak karbon ayak izini düşürüyor. Sektörde bir ilke imza atarak tüzel müşterilerin de uzaktan hesap açabilmesine yönelik hizmetimizi başlattık. Firmaların yalnızca vergi kimlik numarasını ilettiği evraksız, kaşe-imzasız tamamen entegre bir süreç oluşturduk. Böylece tüzel müşterilerimiz hem uçtan uca bir dijital deneyim yaşamakta hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır. Yeni hizmetimizle, firmaların ortak sayısı fark etmeksizin kimlik doğrulamayı tamamlayarak hesap açılışını kısa sürede gerçekleştirebiliyoruz. Tüzel müşterilerimiz, hesap açılışı yapıldığı andan itibaren Kuveyt Türk Mobil’den sunduğumuz tüm hizmetlerden anında faydalanabiliyor. Değişen müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini odağımıza alarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

KUVEYT TÜRK MOBİL'DEN ŞİRKET HESABI NASIL AÇILIYOR?

Firma vergi kimlik no ve yetkili kimlik bilgilerinin alındığı başvuru formu doldurulur. Kimlik kartı NFC ile okutulup ön kameradan yüz tanımayla kimlik doğrulaması yapılır. Dijital kanallara yönelik kullanıcı bilgileri ile en yakın şube ve tercih edilen ürünler seçilerek bilgiler ekrana girilir. Sözleşmeleri onlayıp görüntülü görüşmeye bağlanılır ve hesap açılış işlemi tamamlanır. Müşteriye dijital kanallar şifresi gönderilir ve Kuveyt Türk Mobil kullanılmaya başlanır.

KUVEYT TÜRK HAKKINDA

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın bankacılığı alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk, ayrıca dünyada ve Türkiye’de ilk sürdürülebilir sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Üst üste altı yıl Türkiye’nin En İyi İşvereni ödülüne layık görülen Kuveyt Türk, 2021’de de ilk sırada Avrupa’nın En İyi İşvereni seçildi. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 443 şubesiyle ve dijital kanallarıyla müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımı doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, insani yardım kampanyalarına destekte bulunmuş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.