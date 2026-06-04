Londra’nın önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden Mount Anvil, Chelsea’de hayata geçirdiği yeni yaşam adresi Chelsea Finery’yi Türkiye’de ilk kez yatırımcılarla buluşturdu. Global lansmanı öncesinde İstanbul’da gerçekleştirilen özel etkinlikte tanıtılan Chelsea Finery, Londra’nın en köklü semtlerinden birinde konumlanan seçkin yaşam anlayışını Türk yatırımcılarla buluşturuyor.

Londra’ya odaklanan ve 35 yılı aşkın deneyimiyle kentin dönüşümüne yön veren ödüllü gayrimenkul geliştiricisi Mount Anvil, yeni yaşam adresi Chelsea Finery’yi Türkiye’de ilk kez yatırımcıların beğenisine sundu.

Londra’nın en köklü ve prestijli bölgelerinden Chelsea’de konumlanan Chelsea Finery, bölgenin tarihi karakterini günümüz yaşam anlayışıyla buluşturuyor. Chelsea’nin zengin mirasından ilham alan mimarisiyle öne çıkan Chelsea Finery, modern şehir yaşamının ihtiyaçlarına cevap veren, bulunduğu çevreyle güçlü bağlar kuran konutlardan oluşuyor.

Chelsea Botanica, The Edit ve One Clapham gibi dikkat çeken projelere imza atan Mount Anvil, uzun yıllardır Türk yatırımcılarla güçlü ilişkiler sürdürüyor. Tasarım kalitesi, merkezi lokasyonları ve uzun vadeli değer potansiyeliyle öne çıkan yaşam alanları, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Mount Anvil, Türkiye’de bağımsız olarak ilk kez kendi organizasyonuyla gerçekleştirdiği özel etkinlik kapsamında Chelsea Finery’yi global lansmanı öncesinde seçkin yatırımcılar ve gayrimenkul profesyonelleriyle buluşturdu. Türk yatırımcılar, dünya lansmanından önce Chelsea Finery’ye erişim fırsatı elde etti.

İstanbul’daki Seraf Vadi’de gerçekleştirilen etkinlik, sektörün önde gelen gayrimenkul danışmanlarını ve yatırımcılarını bir araya getirdi. Buluşmada Chelsea Finery’nin detayları paylaşılırken, uluslararası yatırımcılara yönelik özel avantajlar ve satın alma fırsatları da aktarıldı.

Etkinlikte Mount Anvil’i Grup Satış Direktörü Jon Hall, Marka ve Pazarlama Direktörü Lucy Hopkins, EMEA Satış Direktörü Jay Weston ve Geliştirme Pazarlama Direktörü Sarah Rahn temsil etti. Üst düzey katılım, Türkiye pazarının Mount Anvil’in uluslararası büyüme stratejisindeki önemini ortaya koydu.

TÜRKİYE PAZARINA DOĞRUDAN BİR ADIM

Mount Anvil’in Türkiye’de bağımsız olarak gerçekleştirdiği ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan buluşma, Türk yatırımcılarla uzun yıllara dayanan ilişkilerin daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Güven, şeffaflık ve uzun vadeli iş birlikleri üzerine kurulu yaklaşım, Londra’nın yatırım açısından sunduğu istikrarı ve cazibeyi yatırımcılarla doğrudan paylaşmayı hedefliyor.

Etkinlik, yatırımcılara Chelsea Finery’ye erken erişim fırsatı sunarken, Londra’nın en köklü ve değerini koruyan bölgelerinden birinde konut sahibi olma imkânı da sağladı. Katılımcılar ayrıca rezervasyon sürecinden teslim sonrasına kadar uzanan tüm aşamalarda Mount Anvil ekibiyle doğrudan iletişim kurma fırsatı elde etti.

Etkinlikte konuşan Mount Anvil Grup Satış Direktörü Jon Hall şunları söyledi:

"Türk yatırımcılarla yıllar içerisinde güçlü ilişkiler kurduk. Müşterilerimizle birebir vakit geçirmenin ve onların beklentilerini yakından anlamanın son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Faaliyetlerini yalnızca Londra’da sürdüren bir marka olarak şehri, mahallelerini, uzun vadeli değer dinamiklerini ve burada yaşam alanlarını kalıcı kılan unsurları çok iyi biliyoruz. Bu uzmanlık, iş ortaklarımıza yalnızca ortaya koyduğumuz yaşam alanları için değil, bunları hayata geçirme biçimimiz konusunda da güven veriyor. Mount Anvil olarak verdiğimiz sözlerin arkasında duruyor ve bunu istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. Chelsea Finery’yi Türkiye’ye taşımamızın temel amacı, bu bilgi birikimini paylaşmak ve Chelsea’nin kalitesini, karakterini ve uzun vadeli değerini yansıttığına inandığımız özel bir yaşam adresine erken erişim fırsatı sunmaktır."

Mount Anvil, yeni projesi Chelsea Finery ile dünyada ilk kez Türkiye’de!

LONDRA’NIN EN KÖKLÜ SEMTLERİNDEN BİRİNDE SEÇKİN BİR YAŞAM ADRESİ

Chelsea Creek ve Lots Road’un kesişim noktasında, SW10 bölgesinde konumlanan Chelsea Finery, stüdyo dairelerden üç yatak odalı rezidanslara kadar uzanan toplam 156 konuttan oluşuyor.

Chelsea Finery, Chelsea’nin köklü karakterinden ilham alan bütüncül tasarım anlayışıyla dikkat çekiyor. Mimari, peyzaj ve iç mekân tasarımı bir araya getirilerek hem zamansız hem de çağdaş yaşam beklentilerine cevap veren bir yaşam deneyimi oluşturuluyor.

King’s Road, Chelsea Harbour ve Thames Nehri’ne yalnızca birkaç dakika uzaklıkta yer alan Chelsea Finery, kültür, tasarım ve zanaatkârlıkla özdeşleşmiş bir lokasyonda yükseliyor. Saatchi Gallery, Chelsea Arts Club, Duke of York Square ve Chelsea Design Centre gibi Londra’nın önemli kültür ve tasarım merkezleri de Chelsea Finery sakinlerinin yakın çevresinde yer alıyor.

UZUN ÖMÜRLÜ BİR YAŞAM ANLAYIŞIYLA TASARLANDI

Chelsea Finery’nin iç mekânları, Londra merkezli lüks iç mimarlık stüdyosu Johnson Ribolla iş birliğiyle tasarlandı. Doğal malzemeler, rafine detaylar ve zamansız renk paletleriyle şekillenen yaşam alanları, bugün olduğu kadar gelecekte de güncelliğini koruyacak bir estetik anlayışla kurgulandı. Birçok rezidans, balkonlarından Londra şehir siluetine uzanan etkileyici manzaralara sahip.

Chelsea Finery’nin en dikkat çekici unsurlarından biri ise peyzaj yaklaşımı. Dünyanın en saygın bilimsel araştırma kuruluşlarından biri olan Royal Botanic Gardens, Kew ile geliştirilen peyzaj konsepti, biyolojik çeşitlilik ilkeleri ve bilimsel araştırmalar doğrultusunda şekillendirildi. Böylece yalnızca ilk gün değil, yıllar sonra da aynı kaliteyi koruyacak sürdürülebilir ve güçlü bir yeşil yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Bu yaklaşım, Chelsea’nin köklü bahçecilik mirasını yaşatırken aynı zamanda şehir yaşamı içinde doğayla bağ kurmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Chelsea Finery sakinleri ayrıca 24 saat concierge hizmeti, uluslararası fitness markası Peloton destekli spor alanları, özel sosyal alanlar ve esnek çalışma alanlarından yararlanabilecek.

Mount Anvil, yeni projesi Chelsea Finery ile dünyada ilk kez Türkiye’de!

KÜRESEL BİR ŞEHİRDE UZUN VADELİ DEĞER

Chelsea Finery, Mount Anvil’in Londra’ya yönelik uzun vadeli yaklaşımını yansıtan önemli yaşam adreslerinden biri olarak öne çıkıyor. Tasarım kalitesini merkezi Londra lokasyonlarıyla buluşturan Chelsea Finery, istikrar ve güven arayan uluslararası yatırımcıların beklentilerine cevap veriyor.

Faaliyetlerini yalnızca Londra’ya odaklayarak sürdüren Mount Anvil, başkentin farklı bölgelerinde geliştirdiği yaşam alanlarıyla derin bir uzmanlık ve tutarlı bir kalite anlayışı ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, özellikle uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyen uluslararası yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

2029 yılında tamamlanması planlanan Chelsea Finery, Londra’nın en köklü bölgelerinden birinde yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye pazarı için hazırlanan erken dönem satın alma avantajları ve özel yatırım modelleri de Mount Anvil’in Türk yatırımcılarla uzun soluklu iş birlikleri kurma hedefini destekliyor.

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