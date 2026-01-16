Türk savunma sanayiinin öncülerinden Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), ABD, Avrupa ve Orta Doğu’da eş zamanlı katılacağı SHOT Show, IAV ve DIMDEX fuarlarıyla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösterecek.

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah ve robotik sistem üreticilerinden SYS Grup, 2026 yılına uluslararası alandaki faaliyetlerle hızlı bir başlangıç yapacak. Grup, bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS markalarıyla ocak ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Katar’da düzenlenecek üç önemli etkinliğe katılarak Türk savunma sanayiinin ulaştığı son noktayı sergileyecek.

SYS Grup, 3 kıtada gövde gösterisine hazırlanıyor

Üretim gücünü Türkiye sınırlarının ötesine taşıyan SYS Grup, Birleşik Krallık (AEI Systems) ve ABD’deki (CANiK USA) yatırımlarıyla operasyonel kabiliyetini kıtalararası bir boyuta ulaştırdı. Grup, bu küresel vizyonun yansıması olarak tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerini 3 yeni uluslararası faaliyetle sürdürecek.

SYS Grup bu kapsamda, 19-22 Ocak tarihlerinde Londra’da gerçekleşecek International Armoured Vehicles (IAV) Fuarı’na katılacak. Fuarda, dünyanın en düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atım hızına sahip 30x113mm VENOM LR topu profesyonellerin beğenisine sunulacak. VENOM LR, düşük enerji tüketimi ve yüksek isabet oranıyla modern zırhlı araçlar için devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Ocak ayında General Dynamics üretimi yüksek patlayıcılı mühimmatlar ile önemli atış demoları gerçekleştiren Grup, ayrıca CANiK 12.7x99mm ağır makineli tüfek ailesi ve UNIROBOTICS’in yapay zeka destekli uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) TRAKON 30 zırhlı araç üreticilere güçlü birer alternatif olarak tanıtılacak.

SYS Grup, 3 kıtada gövde gösterisine hazırlanıyor

Bu etkinlikle eş zamanlı olarak yine 19-22 Ocak’ta Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek DIMDEX 2026 fuarında ise grup şirketlerinden UNIROBOTICS; Barzan Holdings ve Fincantieri ile yürütülen stratejik sınır güvenliği çözümleriyle yer alacak. Dronlara karşı geliştirdiği sistemlerin sergileneceği fuardan siparişler ile dönülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Grubun “amiral gemisi” CANiK, 20–23 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek dünyanın en büyük atıcılık ve avcılık fuarında yer alacak. CANiK, fuarda global pazarda ses getirecek stratejik ürün lansmanlarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda, ABD’nin önemli üreticilerinden Radian ile birlikte geliştirilen silahın tanıtımı yapılacak. Fuarda toplam 40.000 adetlik siparişe imza atılması hedefleniyor. Söz konusu ürün, Grubun ABD’deki CANiK USA tesisinde üretilecek.

SYS Grup, 3 kıtada gövde gösterisine hazırlanıyor

SYS Grup üretim kapasitesinin yanında, güçlü kurumsal iletişim, tanıtım ve pazarlama yapısıyla aynı anda 3 büyük uluslararası fuara etkili bir katılım sağlayabilecek. SYS Grup CEO’su Cahit Utku Aral, yoğun fuar takvimine ilişkin değerlendirmesinde; Grup olarak üretim kapasitelerini üç kıtaya yaydıklarını, operasyonel kabiliyetleri ve stratejik iş birlikleriyle küresel savunma sanayiinde güçlü ve kalıcı bir konum elde ettiklerini ifade etti.

Ocak ayında Las Vegas, Londra ve Doha’ya uzanan bu yoğun fuar takviminin küresel vizyonlarının en somut göstergesi olduğuna işaret eden Aral, şunları kaydetti:

“Bugün geldiğimiz noktada, dünyanın en çok talep gören 30x113mm topu VENOM LR ve yüksek teknolojili UKSS çözümlerimizle, dost ve müttefik ülkelerin envanterlerini güçlendiriyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve bizlere güvenen stratejik ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Bu güveni daha da ileri noktalara taşımak için kararlılıkla çalışıyor, yeniliklere imza atıyoruz. Tüm bu çalışmalar son yıllarda ihracat başarılarımızın daha da artmasını sağladı. Bugüne kadar olduğu gibi ihracat odaklı büyüme stratejimizle Türk savunma sanayiinin bayrağını dünyanın her köşesinde dalgalandırmaya devam edeceğiz.”

Haberle İlgili Daha Fazlası