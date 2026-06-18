Turkcell’in, basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile hayata geçirdiği ve çok beğenilen 5G kampanyası, reklam ve pazarlama dünyasının en prestijli organizasyonlarından Kristal Elma’da 5 Kristal Elma’nın yanı sıra iki kategoride Büyük Ödül’e layık görüldü. Turkcell 5G’nin hız, kapasite ve kapsama gücünü akılda kalıcı bir hikâyeyle işleyen kampanya; kreatif fikri, mizahi dili ve prodüksiyon kalitesiyle büyük ses getirdi. Turkcell, 2 Büyük Ödül ve 5 Kristal Elma olmak üzere toplam 29 ödül alarak 2026’ya damgasını vuran marka oldu.

Turkcell’in, NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın rol aldığı “Shaq diye 5G” reklam kampanyası, bu yıl 38’incisi düzenlenen Kristal Elma Ödülleri kapsamında 5 Kristal Elma’nın yanı sıra 2 Büyük Ödül’e layık görüldü.

15 Haziran gecesi Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen ödül töreninde Turkcell toplamda 2 Büyük Ödül, 5 Kristal, 13 Bronz Elma ve 9 Gümüş Elma kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Turkcell, Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar, Telekomünikasyon Sektöründe Film - TV & Sinema, Medyanın Entegre Kullanımı, En İyi Ünlü Kullanımı ve En İyi Reklam Filmi Yapımı kategorilerinde Kristal Elma kazanırken Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar ve Telekomünikasyon Sektöründe Film - TV & Sinema kategorilerinde ayrıca Büyük Ödül de aldı.

“ŞİMDİDEN REKLAMCILIK TARİHİNE GEÇECEK BİR İŞE İMZA ATMAK GURUR VERİCİ”

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan böylesi prestijli bir ödülü kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Turkcell olarak reklam filmlerimizin kuşakta ayrışmasını ve zihinlerde yer etmesini çok önemsiyoruz. Geçen yıl yayınlanan aylık raporlara baktığımızda, tüm kategoriler içinde 7 kez “en çok hatırlanan reklamlar” sıralamasında ilk üçte yer almıştık. Bu rekor denebilecek bir durumdu. Bu yılki imza işlerimizden ‘Shaq diye 5G’ ise tüm kategorilerde %15 oranında spontan hatırlanarak en yakın rakibinden 3,5 kat daha fazla hatırlanmış oldu. Şimdiden reklamcılık tarihine geçecek bir işe imza atmak gurur verici. Tüm Türkiye’nin hafızasına kazınan reklam filmimize, Kristal Elma’dan gelen Büyük Ödüller bizim için çok kıymetli. Projemiz, bir reklam filminin ötesinde, Turkcell olarak 5G iletişimine uzun süredir yaptığımız hazırlığın ve müşteri faydasını görünür kılma yaklaşımımızın güçlü bir yansıması. Ama tabii en çok da kreatif cesarete verdiğimiz önemin yansıması.

5G gibi teknik boyutları çok güçlü bir konuyu, sadece hız, kapasite ve kapsama başlıklarıyla anlatmakla yetinmek istemedik. Turkcell’e yakışır şekilde, güçlü bir fikir ortaya koymayı hedefledik. Kendi alanında oyunun kurallarını değiştiren bir efsane olan Shaquille O’Neal ile Turkcell’in 5G’deki liderliğini aynı hikâyede buluşturarak, ne denli doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha görmüş olduk. Sinematik anlatımı ve Türkiye’ye özgü kültürel ögelerle kurulan bağ da projenin yakaladığı başarıda büyük rol oynadı.”

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan

“EN ÇOK ÖDÜL KAZANAN ŞİRKET OLDUK”

Mustafa Alcan şöyle devam etti: “Kristal Elma’da en çok ödül kazanan şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “Shaq diye 5G” kampanyamız başta olmak üzere Turkcell olarak toplam 29 ödüle layık görüldük. TV+, BiP, fizy ve Pasaj markalarımızla hayata geçirdiğimiz kampanyalarımızın yanı sıra akıllara kazınan Ata Demirer’li Turkcell Ailem ve Çok Çekici kampanyalarımız, Tumbara Ziyan Olan Yetenekler filmlerimiz de çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.”

“BU ÖDÜLLER, İYİ BİR FİKİR VE GÜÇLÜ BİR TAKIM ÇALIŞMASININ KARŞILIĞI”

Mustafa Alcan ayrıca “Bu başarının arkasında sağlam bir takım çalışması ve yüksek bir prodüksiyon disiplini yatıyor. Aldığımız bu ödüller, güçlü bir fikrin ve uyum içinde çalışan ekiplerin neler başarabileceğinin en anlamlı göstergelerinden biri. Bu kreatif cesaret için bizi destekleyen ve her adımda güç veren Yönetim Kurulu Başkanımız Şenol Kazancı ve Genel Müdürümüz Dr. Ali Taha Koç başta olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, başta kreatif ajansımız Rafineri ve prodüksiyon şirketlerimiz olmak üzere kıymetli paydaşlarımıza, yönetmenimiz Bahadır Karataş’a ve elbette bu hikâyeye enerjisiyle güç katan Shaquille O’Neal’a teşekkür ediyorum” dedi.

“BU ÖDÜLLER KADAR DEĞERLİSİ, TÜRKİYE’NİN OLAĞANÜSTÜ BEĞENİSİ”

Rafineri Reklam Ajansı Kreatif Ortağı Emre Kaplan son dönemin en çok konuşulan kampanyası hakkında şunları söyledi: “Kampanyamızın Kristal Elma’da büyük ödülleri kazanması elbette çok büyük bir gurur. Hem “Yılın Filmi” hem de “Yılın Kampanyası” ödülünü kazanmak çok özel bir durum. Ancak en az o kadar değerli olan, Türkiye’nin olağanüstü ilgisi ve beğenisi. Kampanya yayına girdiği anda teknik tabirle “interneti kırdı”. Google arama trendleri listesinde, reklam temalı ilk 10 aramanın 10’u da Shaq kampanyasıyla ilgiliydi. Ve filmimiz ilk iki haftada 204 milyon gibi olağanüstü bir izlenme sayısına ulaştı.”

Rafineri Reklam Ajansı Kreatif Ortağı Emre Kaplan

“BU KAMPANYA REKLAM SEKTÖRÜNE SON DÖNEMDE ÖZLEDİĞİMİZ BAZI DEĞERLERİ HATIRLATTI”

Emre Kaplan kampanyanın neden böylesine bir etki oluşturduğu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye dünyanın bir parçası olarak hissetmeyi seviyor. Nasıl bir Türk’ün dünyada elde ettiği başarı tüm ülkeye bir milli gurur veriyorsa, global bir ünlünün, bize ait bir hikâyede yer alması da benzer hisler oluşturabiliyor. Ancak elbette her şey, o ünlüyü nasıl kullandığınıza bağlı.

Pazarlama dünyası olarak hikâyenin önemini dilimizden düşürmüyoruz. Ancak iş uygulamaya geldiğinde bu bilgi çoğu zaman unutulabiliyor. Hikâye, “lafı dolandırmak” gibi görülebiliyor. Hele ki o hikâyeyi Shaq örneğinde olduğu gibi, ülkemizin global imajından bir içgörüyü kullanan, ama ürünle ilk bakışta birebir bağlantısı yok gibi duran -saç ektirme- gibi bir kanca üzerinden başlatmak, maalesef lüks kabul edilebiliyor.

Hepimizin dikkat ekonomisinden bahsettiği bu dönemde dönmemiz gereken yer, testler, ilk 4 saniyede mesajı vermeler, dümdüz ürün tariflerinden ziyade, yine kreatiflik. Kimse “şu markanın reklamı çıksa da izlesek” diye beklemiyor. Elimizin altında izleyecek milyonlarca çok ilginç içerik var. O yüzden ne anlatıyorsak anlatalım her briefin birinci maddesi ilgi çekicilik olmak zorunda.

“İYİ BİR HİKÂYE KENDİ MEDYASINI OLUŞTURUYOR”

Hikâyenin gücüne dikkat çeken Emre Kaplan şöyle devam etti: “Reklam kuşakları maalesef ünlülerin adeta kameraya brief’i okuduğu reklamlarla dolu. Ve bu durum dünyada da çok farklı değil. Yeni dünyanın medya yapısıyla, kaliteden ziyade kantite, bilgi veren kısa kopyaların bombardımanı tercih ediliyor. Elbette bu stratejinin de iletişimde yeri var. Ancak kendi paylaşım değerini oluşturabilen “büyük hikayeler” gerçek bir görünürlüğe sahip oluyor ve meydana getirdiği konuşmayla marka imajınıza tahminlerin ve yatırımınızın çok daha ötesinde katkı sağlayabiliyor. Umarım Shaq kampanyası sektörümüzün tüm paydaşlarına, iyi bir ünlü kullanımı örneği olmanın ötesinde, “hikâyenin” ve “bir miktar cesaretin” gücünü hatırlatır.”

TURKCELL’İN REKLAM KAMPANYALARINA TOPLAM 29 ÖDÜL

Turkcell’in bu sene kazandığı ödüller ve ödül kazanan reklam kampanyaları şöyle:

Shaq diye 5G: Toplam 13 ödül

2 Büyük Ödül / Kategoriler:

o Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar

o Telekomünikasyon Sektöründe Film - TV & Sinema

5 Kristal Elma / Kategoriler:

o Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar

o Telekomünikasyon Sektöründe Film - TV & Sinema

o Medyanın Entegre Kullanımı

o En İyi Ünlü Kullanımı

o En İyi Reklam Filmi Yapımı

3 Bronz Elma / Kategoriler:

o Film, TV, Sinema, Online Film

o En İyi Kurgu

o Ses Tasarımı

3 Gümüş Elma / Kategoriler:

o Medya

o En İyi Reklam Filmi Yönetmeni

o En İyi Sanat Yönetimi - Film

Turkcell Ailem / Kral İsterse: 2 Gümüş Elma

- Kategoriler: Film, TV, Sinema Online / Telekomünikasyon Sektöründe Film, TV, Sinema

Tumbara: 1 Bronz Elma

- Kategori: Telekomünikasyon Sektöründe Film, TV, Sinema

Tumbara / Ziyan Olan Yetenekler (Futbolcu, Dansçı, Spiker): 3 Bronz Ödül, 1 Gümüş Ödül

- Kategoriler (Bronz): En İyi Seslendirme, Telekomünikasyon Sektöründe Online Film x2

- Kategori (Gümüş): Telekomünikasyon Sektöründe Online Film

Turkcell Çok Çekici: 1 Bronz Elma

- Kategori: Telekomünikasyon Sektöründe Online Film, TV, Sinema

BiP / BiP’te Olan BiP’te Kalır: 2 Bronz Elma

- Kategoriler: Radyo, Ses – Hizmet / Telekomünikasyon Sektöründe Online Film

BiP / Hemen Bitiyorsa - Fransızca: 1 Bronz Elma

- Kategori: Radyo, Ses - Hizmet

TV+ / Kepeği Unutun: 1 Bronz Elma

- Kategori: Radyo, Ses

fizy / Sesli Kitap (AVM, GYM): 1 Bronz Elma, 2 Gümüş Elma,

- Kategori (Bronz): Medya, Yayın, Dijital Platformlar

- Kategoriler (Gümüş): Medya, Yayın, Dijital Platformlar / Entegre Kampanyalar Medya, Yayın, Dijital

Pasaj / Yalnız Ürünler: 1 Gümüş Elma

- Kategori: Dijital - Perakende, Moda ve e-Ticaret

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KÜLTÜREL ÖGELERLE KURULAN BAĞ, BİR İLETİŞİM FİKRİNE DÖNÜŞTÜ

Büyük ses getiren kampanya, Turkcell 5G’nin hız, kapasite ve kapsama gücü gibi avantajları klasik bir teknoloji anlatımının ötesine taşıdı. Shaquille O’Neal’ın Türkiye’ye geliş nedeni sorulduğunda verdiği esprili “Saç ektirmek için geldim” cevabından yola çıkan film; “Söz ağızdan çıktı bir kere” mottosuyla hem Türkiye’ye özgü güçlü bir kültürel içgörü yakaladı hem de markanın 5G konusundaki iddiasını akılda kalıcı bir iletişim fikrine dönüştürdü. Shaq’ın farklı hikâyeler içinde konumlandığı seri, “Şak diye 5G” söylemiyle izleyicinin zihninde yer etti. Turkcell’in müşteri odaklı yaklaşımını ve teknoloji vizyonunu aynı potada buluşturan projenin etkisi ve gücü, Kristal Elma’da Büyük Ödül ile tescillendi.

“SHAQ DİYE 5G”NİN KAMERA ARKASINDA NELER YAŞANDI?

Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden Bahadır Karataş imzasını taşıyan filmin, görüntü yönetmenliğini Serkan Güler üstlendi. Prodüksiyonun ön hazırlık süreci 35 gün sürdü. 3 gün süren, 3 kamera ekibiyle yürütülen kapsamlı prelight ve prova çalışmalarının ardından, Shaq ile birlikte yine 3 gün süren yoğun çekim maratonu tamamlandı. 180 kişilik set ekibi, 60’a yakın araç ve detaylı prodüksiyon tasarımıyla sahada kusursuz bir operasyon yürüttü.

Shaquille O’Neal için özel olarak 9 farklı peruk hazırlandı. Bunların 4’ü ABD’de üretildi. Bu özel çalışma 12 gün sürdü. Yine Shaq için 4 farklı kostüm Amerika’da dikildi. Film, yalnızca sahadaki operasyonuyla değil, karakter detaylarına gösterilen özenle de yüksek prodüksiyon standardını ortaya koydu.

Yaklaşık 70 güne yayılan post prodüksiyon sürecinde ise dört farklı prodüksiyon şirketi eş zamanlı ve entegre biçimde çalıştı. Kurgu, görsel uygulamalar ve teknik tamamlama süreçlerinin bu ölçekte senkronize ilerlemesi, filmin üst düzey görsel kaliteyle yayına hazır hale gelmesini sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası