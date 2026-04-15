Süper Lig'de son haftalarına girilirken, gelecek sezonun yabancı kuralına dair belirsizlik sona erdi. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce yapılan açıklamanın aksine 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı kuralı hakkında Süper Lig kulüplerini bilgilendirdi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere toplam 14 yabancı futbolcu, 28 kişilik A takım listesine yazılabiliyordu. Gelecek sezon için 12+2 kuralının, 10+4 şeklinde güncelleneceği, +4 kontenjanının ise 2004 ve sonrasında doğan futbolcular için uygulanacağı duyurulmuştu.

18 kulübün de "yabancı kuralı devam etsin" isteği sonrası yeni bir hamle geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF KARARINI VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, ortak talep üzerine yeni sezon için Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili değişiklik yapmama kararı aldığı belirtildi.

12+2 İLE DEVAM

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu sezon 12+2 şeklinde uygulanan kural, gelecek sezon da devam edecek. Haberde, TFF'nin, yabancı kararını kulüplere ilettiği aktarıldı.

