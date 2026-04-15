18 kulüp talep etti, TFF kararı bildirdi: Süper Lig'de yeni "yabancı kuralı" belli oldu
Süper Lig'de son haftalarına girilirken, gelecek sezonun yabancı kuralına dair belirsizlik sona erdi. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce yapılan açıklamanın aksine 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı kuralı hakkında Süper Lig kulüplerini bilgilendirdi.
- Bu sezon 2'si 2003 ve üstü doğumlu olmak üzere toplam 14 yabancı futbolcu, 28 kişilik A takım listesine yazılabiliyordu.
- Gelecek sezon bu kuralın, 12+2 şeklinde güncellenmesi planlanıyordu.
- 18 kulübün tamamı yabancı kuralının devam etmesini talep etti.
- TFF, ortak talep üzerine yeni sezon için yabancı kuralıyla ilgili değişiklik yapmama kararı aldı.
- Süper Lig'de gelecek sezon da 12+2 şeklinde yabancı kuralı uygulanacak.
- TFF, yabancı kararını kulüplere iletti.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere toplam 14 yabancı futbolcu, 28 kişilik A takım listesine yazılabiliyordu. Gelecek sezon için 12+2 kuralının, 10+4 şeklinde güncelleneceği, +4 kontenjanının ise 2004 ve sonrasında doğan futbolcular için uygulanacağı duyurulmuştu.
18 kulübün de "yabancı kuralı devam etsin" isteği sonrası yeni bir hamle geldi.
TFF KARARINI VERDİ
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, ortak talep üzerine yeni sezon için Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili değişiklik yapmama kararı aldığı belirtildi.
12+2 İLE DEVAM
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu sezon 12+2 şeklinde uygulanan kural, gelecek sezon da devam edecek. Haberde, TFF'nin, yabancı kararını kulüplere ilettiği aktarıldı.