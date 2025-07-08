18 metreyi tek ayakla tamamladı: Şimdi zirveleri zorluyor

Van'da 10 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını diz altından kaybeden Azat Ertan, antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı tırmanışta Türkiye'nin ilk para tırmanış şampiyonu olmak için hazırlanıyor.

Küçük yaşta bacağını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 21 yaşındaki Azat Ertan, kardeşi sayesinde en zor sporlardan biri olan tırmanışa ilgi duydu. Hafta sonları kardeşinin katıldığı kaya tırmanışı antrenmanlarını izlemeye giden Azat, burada kendisini fark eden antrenör Vedat Kutlu'nun yönlendirmesiyle bu spora başladı.

İLK ETAPTA YAPAY DUVARA TIRMANDI

Engeline rağmen tırmanış yapabileceğini gösteren ve 2 yıl önce antrenmanlara çıkan Azat Ertan, ilk etapta yapay duvara tırmandı.

Bu sayede hem özgüven kazanan hem de kondisyonunu artıran genç sporcu, zamanla kolları, beli ve tek ayağıyla dengede durmayı öğrendi.

18 METRELİK ROTASINI TEK AYAKLA TAMAMLADI

Daha sonra gerçek kaya tırmanışlarına başlayan, 18 metre yüksekliğindeki doğal kaya rotasını tek ayağını kullanarak başarıyla tamamlayan Azat, antrenörünü ve diğer sporcuları duygulandırdı.

Azmiyle çevresindekilere örnek olan Azat Ertan, 10-13 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenecek Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışıyor.

''BU SPOR, BENİ BEN YAPTI''

Azat Ertan, tırmanış sporu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi. Tırmanışın sadece fiziksel değil, zihinsel bir mücadele olduğunu ifade eden Azat, bu sporda kendini yeniden keşfettiğini vurguladı.

''ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ''

Antrenör Kutlu ise öğrencisinin kısa sürede gösterdiği gelişimin herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

Türkiye şampiyonası için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Şampiyonada alacağı derece ne olursa olsun benim gönlümde kazanan Azat'tır. Çok çaba gösterdi bu branş için. Beden gücünün ön planda olduğu böyle bir sporu Azat'ın yapması diğer sporcularımıza da örnektir. Türkiye şampiyonasında derece yaptıktan sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bayrağımızı birincilikle süslemek en büyük hedefimiz. Azat gibi genç kardeşlerimizi sporla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Haftanın beş günü antrenman yaptıklarını, kayalık alanlarda çalıştıklarını bildiren Kutlu, Van'daki doğal kaya oluşumlarının bu tür sporcular için büyük fırsat sunduğunu dile getirdi.