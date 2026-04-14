Avustralyalı atlet Gout Gout, 20 yaş altı dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Usain Bolt'un yıllardır kırılamayan rekorunu geride bırakan 18 yaşındaki sporcu, "Kafamda kendime '19.75'i koşacağım' diyordum ve 19.67 oldu" açıklamasını yaptı.

Avustralyalı sporcu Gout Gout, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi 19,67 saniyede koşarak, 20 yaş altında tarihe geçti. Bu derecesiyle 18 yaşındaki atlet, dünyaca ünlü Jamaikalı emekli sprinter Usain Bolt'un 2004 yılında elde ettiği 19.93'lük derecesini de geride bıraktı.

Gou Gout yarış sonrası büyü ksevinç yaşadı.

"DAHA FAZLASINA HAZIRIM"

Kırdığı rekorun ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Gout, bu tür dereceleri koşabilecek hıza ve vücuda sahip olduğunu belirterek, harika hissettiğini ve daha fazlasına hazır olduğunu vurguladı.

Usain Bolt, 100 metre ile 200 metre dünya rekorlarının ve takım arkadaşlarıyla birlikte de 4x100 metre bayrak yarışı dünya rekorunun sahibi.

"19.75'İ HEDEFLEDİM, 19.67 OLDU"

Gout Gout, "Bu yıl hedefime 19.75'i koymuştum ve geçen hafta boyunca kafamda kendime '19.75'i koşacağım' diyordum ve 19.67 oldu" ifadelerini kullandı.

