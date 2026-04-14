Anadolu Ajansı
18 yaşında tarih yazdı: Usain Bolt'un 21 yıllık rekorunu kırdı
Avustralyalı atlet Gout Gout, 20 yaş altı dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Usain Bolt'un yıllardır kırılamayan rekorunu geride bırakan 18 yaşındaki sporcu, "Kafamda kendime '19.75'i koşacağım' diyordum ve 19.67 oldu" açıklamasını yaptı.
Özetle Dinle18 yaşında tarih yazdı: Usain Bolt'un 21 yıllık re...
Kaydet
Spor az önce
Avustralyalı 18 yaşındaki atlet Gout Gout, Sydney'de düzenlenen Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi 19,67 saniyede koşarak, 20 yaş altı rekorunu kırdı.
- Gout Gout, dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt'un 2004 yılındaki 19.93'lük derecesini geride bıraktı.
- Gout, daha fazlasına hazır olduğunu belirtti.
- Genç sporcu, bu yılki hedefinin 19.75 olduğunu, ancak 19.67 koştuğunu söyledi.
0:00 0:00
1x
Avustralyalı sporcu Gout Gout, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi 19,67 saniyede koşarak, 20 yaş altında tarihe geçti. Bu derecesiyle 18 yaşındaki atlet, dünyaca ünlü Jamaikalı emekli sprinter Usain Bolt'un 2004 yılında elde ettiği 19.93'lük derecesini de geride bıraktı.
"DAHA FAZLASINA HAZIRIM"
Kırdığı rekorun ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Gout, bu tür dereceleri koşabilecek hıza ve vücuda sahip olduğunu belirterek, harika hissettiğini ve daha fazlasına hazır olduğunu vurguladı.
"19.75'İ HEDEFLEDİM, 19.67 OLDU"
Gout Gout, "Bu yıl hedefime 19.75'i koymuştum ve geçen hafta boyunca kafamda kendime '19.75'i koşacağım' diyordum ve 19.67 oldu" ifadelerini kullandı.
DİĞER SPORLAR
Bizi Takip Edin
YORUMLAR