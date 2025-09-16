Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bir döneme damga vurmuştu! Usain Bolt'tan çok konuşulacak itiraf: Merdivenlerden çıkarken nefesim kesiliyor

Bir döneme damga vurmuştu! Usain Bolt'tan çok konuşulacak itiraf: Merdivenlerden çıkarken nefesim kesiliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir döneme damga vurmuştu! Usain Bolt&#039;tan çok konuşulacak itiraf: Merdivenlerden çıkarken nefesim kesiliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 defa olimpiyat şampiyonu olan ve şimdilerde emekliliğin tadını çıkaran Usain Bolt'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Hızıyla dünyayı kendine hayran bırakan Bolt, emekli olduktan sonra merdivenleri çıkarken nefes nefese kaldığını itiraf etti.

Sekiz defa olimpiyat şampiyonu olan Usain Bolt yaptığı açıklamayla gündem oldu. Bir döneme damga vuran ünlü atlet, emekli olduktan sonra merdivenleri çıkarken nefes nefese kaldığını itiraf etti.

Bir döneme damga vurmuştu! Usain Bolt'tan çok konuşulacak itiraf: Merdivenlerden çıkarken nefesim kesiliyor - 1. Resim

ARTIK KOŞAMIYOR

Tüm zamanların en iyi kısa mesafe koşucusu olarak kabul edilen, 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında dünya rekorlarını elinde bulunduran 39 yaşındaki Bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada aşil tendonundaki yırtık nedeniyle artık koşamadığını söyledi.

Bolt, emekliliğinin nasıl geçtiği ile yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MERDİVEN ÇIKARKEN NEFES NEFESE KALIYORUM"

"Çoğunlukla spor salonunda egzersiz yapıyorum. Spor yapmayı pek sevmiyorum ama sanırım bir süredir dışarıda olduğum için artık koşmaya başlamam gerekiyor çünkü merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorum. Sanırım tekrar tam olarak çalışmaya başladığımda, nefesimi düzene sokmak için birkaç tur atmam gerekecek."

2017 yılında elit sprint kariyerine son veren Jamaikalı atlet, günlük rutini sorulduğunda ise zamanının çoğunu çocuklarıyla geçirdiğini söyledi.

Bir döneme damga vurmuştu! Usain Bolt'tan çok konuşulacak itiraf: Merdivenlerden çıkarken nefesim kesiliyor - 2. Resim

Bolt konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genellikle çocukları okula göndermek için tam zamanında uyanırım ve sonra ne yapmam gerektiğine bağlı. Yapacak bir şeyim yoksa, sadece dinlenirim. Bazen iyi bir ruh halindeysem egzersiz yapabilirim. Çocuklar eve gelene kadar biraz dizi izleyip dinlenirim.

"ARTIK LEGO'YA MERAKLIYIM"

Onlarla biraz vakit geçiriyorum, takılıyorum, ta ki beni rahatsız etmeye başlayana kadar, sonra da gidiyorum. Sonrasında ise evde kalıp film izliyorum veya artık Lego'ya meraklıyım, yani Lego yapıyorum."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hatayspor - Erciyes 38 FSK maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı - SporSerdal Adalı'dan basın toplantısı kararıEdson Alvarez'den günler sonra Mourinho itirafları: Bu bir sır değil! - SporAlvarez'den günler sonra Mourinho itiraflarıMHK açıkladı: Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi belli oldu - SporMHK açıkladı: Fenerbahçe - Antalya maçının hakemi belli olduGöztepe, 900 bin euro ödemişti! Brezilyalı golcünün 200 günlük sessizliği - Spor900 bin euro ödenmişti! Tam 200 gündür sesi çıkmayan golcüUEFA duyurdu: İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi... - SporUEFA duyurdu: Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemiŞampiyonlar Ligi'nde "bilet" krizi! Frankfurt'ta dev maç öncesi Galatasaray endişesi - SporDevler Ligi maçında krizi! Frankfurt'ta Galatasaray endişesi
Sonraki Haber Yükleniyor...