Bir döneme damga vurmuştu! Usain Bolt'tan çok konuşulacak itiraf: Merdivenlerden çıkarken nefesim kesiliyor

Sekiz defa olimpiyat şampiyonu olan Usain Bolt yaptığı açıklamayla gündem oldu. Bir döneme damga vuran ünlü atlet, emekli olduktan sonra merdivenleri çıkarken nefes nefese kaldığını itiraf etti.

ARTIK KOŞAMIYOR

Tüm zamanların en iyi kısa mesafe koşucusu olarak kabul edilen, 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında dünya rekorlarını elinde bulunduran 39 yaşındaki Bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada aşil tendonundaki yırtık nedeniyle artık koşamadığını söyledi.

Bolt, emekliliğinin nasıl geçtiği ile yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MERDİVEN ÇIKARKEN NEFES NEFESE KALIYORUM" "Çoğunlukla spor salonunda egzersiz yapıyorum. Spor yapmayı pek sevmiyorum ama sanırım bir süredir dışarıda olduğum için artık koşmaya başlamam gerekiyor çünkü merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorum. Sanırım tekrar tam olarak çalışmaya başladığımda, nefesimi düzene sokmak için birkaç tur atmam gerekecek."

2017 yılında elit sprint kariyerine son veren Jamaikalı atlet, günlük rutini sorulduğunda ise zamanının çoğunu çocuklarıyla geçirdiğini söyledi.

Bolt konuşmasını şöyle sürdürdü: