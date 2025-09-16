Bir döneme damga vurmuştu! Usain Bolt'tan çok konuşulacak itiraf: Merdivenlerden çıkarken nefesim kesiliyor
Sekiz defa olimpiyat şampiyonu olan Usain Bolt yaptığı açıklamayla gündem oldu. Bir döneme damga vuran ünlü atlet, emekli olduktan sonra merdivenleri çıkarken nefes nefese kaldığını itiraf etti.
ARTIK KOŞAMIYOR
Tüm zamanların en iyi kısa mesafe koşucusu olarak kabul edilen, 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında dünya rekorlarını elinde bulunduran 39 yaşındaki Bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada aşil tendonundaki yırtık nedeniyle artık koşamadığını söyledi.
Bolt, emekliliğinin nasıl geçtiği ile yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"MERDİVEN ÇIKARKEN NEFES NEFESE KALIYORUM"
"Çoğunlukla spor salonunda egzersiz yapıyorum. Spor yapmayı pek sevmiyorum ama sanırım bir süredir dışarıda olduğum için artık koşmaya başlamam gerekiyor çünkü merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorum. Sanırım tekrar tam olarak çalışmaya başladığımda, nefesimi düzene sokmak için birkaç tur atmam gerekecek."
2017 yılında elit sprint kariyerine son veren Jamaikalı atlet, günlük rutini sorulduğunda ise zamanının çoğunu çocuklarıyla geçirdiğini söyledi.
Bolt konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Genellikle çocukları okula göndermek için tam zamanında uyanırım ve sonra ne yapmam gerektiğine bağlı. Yapacak bir şeyim yoksa, sadece dinlenirim. Bazen iyi bir ruh halindeysem egzersiz yapabilirim. Çocuklar eve gelene kadar biraz dizi izleyip dinlenirim.
"ARTIK LEGO'YA MERAKLIYIM"
Onlarla biraz vakit geçiriyorum, takılıyorum, ta ki beni rahatsız etmeye başlayana kadar, sonra da gidiyorum. Sonrasında ise evde kalıp film izliyorum veya artık Lego'ya meraklıyım, yani Lego yapıyorum."