2025 Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçı: Mısır-Nijerya
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35'inci Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Mısır Milli Takımı ile Nijerya Milli Takımı arasında üçüncülük maçı oynanacak.
Mısır ile Nijerya, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında 17 Ocak Cumartesi günü karşılaşacak.
- Maç, Kazablanka'daki 45 bin kişilik V. Muhammed Stadı'nda oynanacak.
- TSİ 19.00'da başlayacak.
- Mısır, yarı finalde Senegal'e 1-0 mağlup olmuştu.
- Nijerya, ev sahibi Fas'a penaltı atışlarında 4-2 kaybetmişti.
Mısır ile Nijerya, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında 17 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Kazablanka'daki 45 bin kişilik V. Muhammed Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Mısır, yarı finalde Senegal'e 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaraylı Victor Osimhen, Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya, ev sahibi Fas'a penaltı atışlarında 4-2 kaybetmişti.
