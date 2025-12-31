Amerika merkezli arama motoru Google, 2025 yılına ait Türkiye arama verilerini paylaştı. En çok aranan 10 isimden 8’inin spor dünyasından olması dikkat çeken detay oldu. Bu veriler doğrultusunda, Türkiye’de Google’da 2025 yılında en çok aranan 10 isim şu şekilde sıralandı:

Diego Carlos 10- DİEGO CARLOS Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper, 2025 transfer döneminin en çok aranan savunmacısı oldu. Hem imza süreci hem de yaşadığı talihsiz sakatlık gelişmeleri, sarı-lacivertli taraftarların Google'da en çok sorguladığı konular arasına girdi.



Mario Lemina 9- MARİO LEMİNA Daha önce de Galatasaray’da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma yeniden katılması ve sözleşmesinde yer alan opsiyon detayları gündemde geniş yer buldu. Sahadaki tecrübesi ve liderlik özellikleriyle taraftarın yeniden beğenisini kazanan Lemina, 2025 yılı boyunca ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Alperen Şengün 7- ALPEREN ŞENGÜN NBA’de ülkemizi temsil eden Alperen Şengün, Houston Rockets ile imzaladığı 185 milyon dolarlık sözleşmeyle Türk spor tarihinde en yüksek kazancı elde eden sporcu oldu ve 2025 yılına damga vurdu. All-Star adaylığı süreci ve kontratında yer alan dikkat çekici maddelerle, sezon boyunca hem spor kamuoyunun hem de magazin dünyasının gündeminde yer aldı.

Ederson 6- EDERSON Manchester City’deki uzun ve başarılı kariyerine nokta koyarak Fenerbahçe’ye transfer olan Brezilyalı kaleci, Türkiye’ye gelen en tecrübeli ve kariyerli file bekçilerinden biri olarak öne çıktı. İngiltere’den ayrılma süreci ve Türkiye’deki futbol ortamına ilişkin yaptığı açıklamalar, ismini gündemin en çok konuşulanları arasına taşıdı.

Anderson Talisca 5- ANDERSON TALİSCA Yıllardır beklenen Türkiye'ye dönüşü nihayet gerçekleşen Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transferiyle gündemi sarstı. Eski kulübü Beşiktaş ile de adı sıkça anılan Talisca'nın Fenerbahçe formasıyla sahalara dönmesi, transferin en çok konuşulan hikayesi haline geldi.



Leroy Sane 4- LEROY SANE Bayern Münih’ten Galatasaray’a transferi, 2025 yılının en dikkat çekici sürprizleri arasında yer aldı. Alman yıldızın İstanbul’a gelişi ve Şampiyonlar Ligi atmosferinin etkisiyle Türkiye’yi tercih ettiğini ifade etmesi, sezon boyunca futbol kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklardan biri oldu.

Sadettin Saran 3- SADETTİN SARAN Fenerbahçe’de 2025 yılında yapılan seçimli genel kurul sürecinde başkan adaylığını resmen açıklayan Sadettin Saran, camiada geniş yankı uyandırdı. Adaylık için gerekli 500 imzayı teslim eden Saran’ın, “Söz Fenerbahçe” sloganıyla yürüttüğü seçim çalışmaları kamuoyunda yakından takip edildi. Saran'ın daha sonrasında gözaltına alınması da gündemde yer alırken, gelişmeler isminin arama motorlarında üst sıralara çıkmasına neden oldu.

Victor Osimhen 1- VİCTOR OSİMHEN Galatasaray formasıyla sergilediği etkileyici performansın ardından, 2025 yılında bonservisinin alınıp alınmayacağı ve muhtemel rekor transfer bedelleri Türkiye’nin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Dünyanın önde gelen golcüleri arasında gösterilen Nijeryalı yıldızın Türkiye’deki geleceği, yıl boyunca hem yerel hem de uluslararası spor basınının yakın takibinde yer aldı.

