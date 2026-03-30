2026 Dünya Kupası için Avrupa'da son 4 bilet: Play-off final programı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final karşılaşmaları 31 Mart Salı günü yapılacak. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Kosova ile deplasmanda karşılaşacak.
- Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım, play-off finallerinde oynanacak 4 maçla belirlenecek.
- A Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salu günü TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak.
- Türkiye, Kosova'yı geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.
- 2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım, play-off finallerinde oynanacak 4 maçla belirlenecek. Yarı finalde Romanya'yı 1-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finalinde TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Milliler, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.
TSİ 21.45'te başlayacak play-off turu final maçlarının programı şöyle:
Bosna Hersek-İtalya
İsveç-Polonya
Kosova-Türkiye
Çekya-Danimarka
11 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
