Futbolun uluslararası alanda en büyük turnuvası olan Dünya Kupası’nda FIFA tarafından flaş bir değişiklik planlanıyor.

FIFA, aşırı sıcaklık endişeleri sebebiyle ilerleyen yıllarda düzenlenecek olan turnuvaları kış aylarında oynatmayı hedefliyor.

RMC Sport’ta yer alan habere göre; 2034 FIFA Dünya Kupası’nın Suudi Arabistan’da iklim şartları nedeniyle zaten kış aylarında oynanması planlanırken, asıl değişimin 2038 Dünya Kupası ile birlikte kalıcı hâle gelebileceği ifade edildi.

2034’ten itibaren kış kupası! Dünya Kupası'nda alışılmış tarihler tarih oluyor

FIFA’nın gelecekte turnuva takvimini belirlerken iklim şartlarını çok daha fazla dikkate alması bekleniyor.

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SICAK KAVURUYOR

2026 Dünya Kupası’nda özellikle ABD’de oynanan bazı karşılaşmalarda futbolcuların aşırı sıcaklardan etkilenmesi ve oyuncu sendikası FIFPRO’nun takvim konusunda uyarılarda bulunması, ‘kış kupası’ tartışmalarını yeniden

gündeme taşıdı.

2034’ten itibaren kış kupası! Dünya Kupası'nda alışılmış tarihler tarih oluyor

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