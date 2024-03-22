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Haberler > Spor > 50 milyon + Arda Güler! Real Madrid o isim için gözünü kararttı Arda'yı takasla gönderiyor! İşte Güler'in yeni takımı

50 milyon + Arda Güler! Real Madrid o isim için gözünü kararttı Arda'yı takasla gönderiyor! İşte Güler'in yeni takımı

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Spor Haberleri

Son dönemde İspanya basının gündemden düşmeyen Arda Güler, Real Madrid'e veda mı ediyor? İspanyol basınında yer alan Arda Güler, yaz transfer döneminde bir transfer takasında kullanılacak. Peki Arda Güler'in yeni adresi hangi takım olacak? İşte haberin detayları.

Son dönemde İspanyol basınında varsa yoksa Arda Güler... Sezon başında Fenerbahçe'den, Avrupa devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler önce Celta Vigo karşısında attığı gol ve Osasuna deplasmanında yaptığı orta sahadan gol denemesiyle çok konuşuldu. 

Ancak Güler bir türlü forma şansı bulamıyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin genel itibariyle oyunun son dakikalarında süre verdiği Güler için, İspanyol basını önceki gün kazan kaldırmıştı. Arda'yı daha fazla görmek isteyen spor yazarları Ancelotti'yi adeta tefe koymuştu.

Arda Güler'le ilgili bu kez de bir transfer haberi gündeme bomba gibi düştü. Defansa Central'de alan habere göre Güler, yaz transfer döneminde gerçekleşecek bir transfer için takasta kullanılacak. İşte haberin detayları.

50 MİLYON + ARDA GÜLER!

50 milyon + Arda Güler! Real Madrid o isim için gözünü kararttı Arda'yı takasla gönderiyor! İşte Güler'in yeni takımı - 1. Resim

Haberde belirtilenlere göre Arda'nın yeni adresi Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen. Madrid, Bayer Leverkusen'den 20 yaşındaki orta saha Florian Wirtz'e talip oldu. Ancak Almanların 100 milyon euro bonservis isteği karşısında Arda Güler formülünün devreye girebileceği belirtildi.

50 milyon + Arda Güler! Real Madrid o isim için gözünü kararttı Arda'yı takasla gönderiyor! İşte Güler'in yeni takımı - 2. Resim

Ayrıca haberde; Real Madrid'in Wirtz için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve Güler'i de bir yıllığına kiralık göndermeyi göze aldığı ifade edildi.

 
Düzenleyen:  - Spor
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