Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Sarıçiçek

Güreş Birliği’nin kurucu başkanı Serhat Balcı “Güreş çok büyük camia ve milletimiz sevdalısı. Eğer birliktelik olursa minder, yağlı ve karakucak birlikte hak ettiği yere gelir. Birliğimiz güreşe en büyük faydayı sağlayacak bir çatı kuruluşu” dedi. Ata sporumuzun iyi temsil edilebilmesi için güçlü bir taban birliğine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Balcı, “150 yıldır eksikliği hissedilen Güreş Birliğini kurduk. Federasyona rakip değil yardımcıyız” dedi.



Pastayı büyüteceğiz

Birlik üyelerinin olimpiyat, dünya ve Avrupa’da yarışan güreşçiler ile ata sporuna sevdalılardan oluştuğunu belirten Balcı “Ligler, turnuvalar, yayın hakları, sponsorluk gibi yeni gelir kalemleriyle pastayı büyüteceğiz. Herkesin yüzü gülecek. Spor eşit teşviktir. Bir dünya şampiyonu kolay yetişmiyor. Ödül yönetmelikleri için de AR-GE ekibi kurduk.” dedi.