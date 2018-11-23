Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı sezon başından bu yana İskoç Ligi takımlarından Glasgow Rangers ile birlikte anılan Martin Skrtel hakkında menajerinden açıklama geldi.

Haziran ayının başında Liverpool'dan takım arkadaşı olan Steven Gerrard'ın Rangers'ın başına geçmesi sonrası sık sık İskoç ekibinden transfer teklifleri alan Skrtel'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceği iddia ediliyordu.

Daily Record'a konuşan Skrtel'in menajeri Karol Csonto, tüm bu transfer iddialarına bir açıklık getirdi.

Csonto, "Skrtel, Steven Gerrard'a büyük saygı duyuyor fakat bu transferin gerçekleşebilmesi hiç gerçekçi görünmüyor. Finansal açıdan bakıldığında Martin'in Rangers'a gitme şansı yok. Orada, Fenerbahçe'de kazandığı maaşın ancak 3'te 1'ini kazanabilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel, bu sezon 15 maçta forma giydi. (Goal)