Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe’nin en büyük kozu Mathieu Valbuena, yaşadıkları sıkıntılı sezonda sarı-lacivertli camianın gönlünü ferahlatacak açıklamalarda bulundu. Erwin Koeman’ın göreve gelmesiyle müzmin yedeklikten takım liderliğe terfi eden “Küçük Bisiklet” lakaplı Fransız yıldız, Trabzonspor’a karşı sekiz senedir kaybetmediklerini vurgularken Fenerbahçe’nin büyük maç performansına da vurgu yaparak kazanacaklarını iddia etti. Bu sezon Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’la berabere kaldıklarını hatırlatan Valbuena “En parlak günlerimizde olmadığımız aşikar. Ancak büyük maçlarda farklı oynadığımız da bilinen bir gerçek. Fenerbahçe’nin bu gelenekselleşmiş yapısını sürdürerek Trabzon’dan üç puanla ayrılmak istiyoruz” dedi.



Kendimizi biliyoruz

Karadeniz’de zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini söyleyen Valbuena “Ligde fazlasıyla puan kaybettik. Fenerbahçe’nin olması gereken yer kesinlikle burası değil. Bahane üretmeden çıkışa geçmemiz şart” ifadesinde bulundu. Yaşadıkları kayıpların takımın gerçek potansiyelini yansıtmadığının altını çizen Fransız “İyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Neler yapabileceğimizi son 3 maçta gösterdiğimizi düşünüyorum. Bütünlüğümüzü koruyarak, son düdüğe kadar mücadele edeceğiz” dedi. Valbuena, üç maçta iki gol atıp üç asist yapmıştı.

Skrtel kabul etmedi

G. Rangers’ın hocası Steven Gerrard’ın Skrtel sevdası para engeline takıldı. Gerrard, Liverpool’dan takım arkadaşı olan Slovak stoperi takımına almak istemişti. Ancak Skrtel’in menajeri Karol Csonto, Glasgow’un finansal olarak bu transferi karşılayamayacağını belirterek konuyu kesin olarak kapattı.



Kupayı çalmaya çalışmıştı

Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonundaki şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Trabzonspor taraftarına hapis cezası çıktı. Halit Şahin isimli şahıs, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı iki yıl süreyle erteledi.