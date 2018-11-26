Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

İki maç üst üste kaybettikten sonra Ankaragücü’nü 4-1 yenen Beşiktaş’ta keyifler yerinde. Babel, Adriano, Gökhan Töre, Lens ve Roco’nun sakatlık, Pepe ve Tolgay Arslan’ın ise kadro dışı olması sebebiyle Kayseri’ye 7 eksikle giden siyah-beyazlılar, ısınma esnasında Gary Medel, 40. dakikada ise Gökhan Gönül’ün sakatlanmasıyla Ankaragücü’nü tam 9 eksikle yenmiş oldu. Asıl önemli olan ise takımdaki genç ve düşük maliyetli olan oyuncuların gösterdiği performanstı. Tolgay Arslan, Pepe ve Babel para konusunda isyan çıkarıp kulübü zor durumda bırakırken, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Fatih Aksoy’un başarılı performanslarıyla gelen 4-1’lik zafer ve sezonun en iyi futbolu başta Şenol Güneş olmak üzere yönetim ve taraftarları fazlasıyla mutlu etti.



Güneş’in jokeri

Ankaragücü maçında en çok dikkat çeken isim Dorukhan Toköz oldu. Genç oyuncu sürpriz bir şekilde ilk kez 11’de oynadığı Genk deplasmanında da göz doldurmuştu. Ama Şenol Güneş üst seviyede fazla maç oynamayı kaldıramayacağı sebebiyle Medipol Başakşehir maçında Dorukhan’ı değerlendirmemiş, Sivasspor maçında da 32 dakika şans vermişti. Hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen, aynı zamanda sağ bek mevkiinde de görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncu, Tolgay Arslan’ın kadro dışı, Oğuzhan’ın formsuz olduğu dönemde âdeta ışıl ışıl parlayan bir genç yetenek olarak ortaya çıktı. Güven Yalçın ve Dorukhan sahaya yansıttıkları öz güven ile Beşiktaş’ın geleceğinde önemli roller üstlenmeye aday olduklarını da net bir şekilde ortaya koydu.

3,2 milyon avro

Beşiktaş’ın geleceği olarak gösterilen Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Fatih Aksoy, aldıkları yıllık ücretlerle de dikkat çekiyor. Üç oyuncunun yıllık ücreti toplamda 1 milyon 250 bin avro ederken Babel ise sözleşmesini yılda 3,2 milyon avro kazanacak şekilde yenilemek istiyor. Beş milyon avro kazanan Pepe’nin isyan çıkarıp oynamak istemediği, Tolgay Arslan’ın alacakları için kulübü FIFA’ya şikâyet ettiği dönemde takımın imdadına yetişen gençler taraftarların da gönlüne taht kurmuş durumda.

Güven Yalçın ilaç oldu

Cenk Tosun’un gidişinden sonra golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş’a Güven Yalçın ilaç gibi geldi. Henüz 19 yaşındaki oyuncu Sivasspor’dan sonra Ankaragücü filelerini de havalandırırken son vuruşlarda da çok becerikli olduğunu gösterdi ve takımın as golcüsü olma yolunda çok önemli sinyaller verdi.



Ljajic Aslan’a bileniyor

Millî takımıyla 3 günde 2 gol atan Ljajic, formunu Beşiktaş’a da yansıttı ve bir gol, bir asistle Ankaragücü maçının yıldızı oldu. Frikikten iki defa kaleyi yoklayan, bir topu üst direkte patlayan Boşnak asıllı yıldızın, Galatasaray maçını da iple çektiği öğrenildi.



Sarpsborg mesaisi

Ankaragücü galibiyetinden sonra bir gün izin yapan Beşiktaş, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda yapacağı Sarpsborg maçının hazırlıklarına bugün 16.00’daki idmanla başlayacak. Öte yandan siyah-beyazlıların çarşamba günü özel uçakla Norveç’e gideceği belirtildi.