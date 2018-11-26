Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra 10 dakika süren eğitsel çalışmalar yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, L.Moskova karşılaşması için yarın saat 11.00’de THY’ye ait özel bir uçuşla Moskova’ya hareket edecek. Cimbom, mücadele öncesi son çalışmasını ise yarın saat 18.30’da maçın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı’nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapacak. Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı saat 18.00’de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor
26.11.2018 - 14:12 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında çarşamba günü deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra 10 dakika süren eğitsel çalışmalar yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Etiketler : Galatasaray,UEFA,
590443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/590443.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
8
3
1
17
5
12
27
2
Kasımpaşa
13
8
1
4
29
19
10
25
3
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
4
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
5
Malatyaspor
13
6
3
4
19
13
6
21
6
Antalyaspor
13
6
2
5
16
19
-3
20
7
Trabzonspor
13
5
4
4
21
19
2
19
8
Ankaragücü
13
6
1
6
16
17
-1
19
9
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
10
Göztepe
12
6
0
6
15
14
1
18
11
Bursaspor
13
3
7
3
14
13
1
16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
19
-4
15
13
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
14
Erzurum BB
13
3
5
5
11
14
-3
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
18
Çaykur Rizespor
13
1
6
6
14
20
-6
9
13. Hafta Maçları
23.11.2018
Galatasaray 1 - 1 Atiker Konyaspor
24.11.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 0 Antalyaspor
24.11.2018
Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor
24.11.2018
Mke Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş
25.11.2018
Sivasspor 1 - 1 Çaykur Rizespor
25.11.2018
Akhisarspor 2 - 4 Bursaspor
25.11.2018
Kasımpaşa 3 - 0 Yeni Malatyaspor
25.11.2018
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
26.11.2018
Göztepe - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
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1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
9
1
3
25
15
10
28
3
Boluspor
13
8
2
3
17
9
8
26
4
Gazişehir Gaziantep
13
7
4
2
20
7
13
25
5
Ümraniye
12
6
3
3
14
10
4
21
6
Adana Demirspor
13
6
2
5
15
11
4
20
7
Hatayspor
13
5
4
4
12
10
2
19
8
Altınordu
13
4
6
3
15
10
5
18
9
Giresunspor
13
5
2
6
15
13
2
17
10
Altay
13
4
4
5
19
14
5
16
11
Osmanlıspor
12
5
1
6
12
9
3
16
12
İstanbulspor
13
4
4
5
18
20
-2
16
13
Balıkesirspor
12
4
4
4
13
16
-3
16
14
Adanaspor
13
3
6
4
17
17
0
15
15
Afjet Afyonspor
13
3
3
7
16
19
-3
12
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Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
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12
17
Elazığspor
12
3
1
8
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24
-10
10
18
Karabükspor
13
0
1
12
3
37
-34
-2