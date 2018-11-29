Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunda vekâleten oturan Erwin Koeman, Dinamo Zagreb maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Koeman’a sorulan sorular Dinamo karşılaşmasının önüne geçerken, Hollandalı teknik adam konuşmakta zorlandı. Takımda yaşanan birçok sorunu dile getirmediğini ifade eden Koeman, “Ben göreve 3 Ağustos’ta başladım. Sezon başındaki 6-7 haftayı kaçırdım ki, bu çok önemli bir dönem” derken, “Başladığımda ise Benfica maçı çok yakındı. Çok şey gördüm ama konuşmak istemiyorum. İyi şeyler var, daha az iyi şeyler var. Ne gördüğümü biliyorum” sözleriyle sır vermekte kaçındı. Geleceğiyle ilgili soruları “Bunu üstlerim cevaplayabilir” diyerek geçiştiren Hollandalı, “Herkes neler olduğunu bilmek ister. Neler olacağını göreceğiz ama şu anda buradayız” dedi.

Elimizden geleni...

İfadeler kapalı da olsa her sözü içinde birçok mesaj barındıran Koeman “Sadece ben değil, futbolcular da geleceklerini bilmek ister” derken, “Şu anda bu takımı bir şekle sokabilmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadesiyle ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı. Tecrübeli teknik adam “Ligdeki pozisyonumuzu, Avrupa Ligi’ndeki pozisyonumuzu biliyoruz” vurgusunda bulunurken, “Geçen hafta 15 milli oyuncumuz dünyanın farklı yerlerine seyahat etti” sözleriyle takımın yorgunluğuna dikkat çekti. Koeman, “Gruptan çıkmak istiyoruz. Eğer mümkünse, bu yarın (bugün) olsun istiyoruz. Oynayacak oyunculara güveniyorum. Ayew sakatsa, başka oyuncuya şans gelecek ve onun da bu şansı kullanması gerekir” dedi. Neustadter ise, lig ve Avrupa ayrımına dikkat çekerek, “İçinde bulunduğumuz duruma rağmen iyi şeyler yapabiliriz” dedi.

TARAFTAR SAMANDIRA’DA

Yanal’ı istiyoruz

Süper Lig’in son haftasında yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada organize olan F.Bahçe taraftarları dün akşam Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin önünde toplandı. Yaklaşık 50 taraftar Ersun Yanal lehine uzun süre tezahürat yaparak, Fenerbahçe yönetimine eski teknik direktörlerinin takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu. Taraftarlar, yağmurlu havaya rağmen uzun süre alandan ayrılmazken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

HEDEFİMİZ LİDERLİK

Comolli çıtayı yükseltti

Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’i konuk edecek Fenerbahçe’de hedef grup liderliği. Deplasmanda 4-1 mağlup oldukları Dinamo’dan rövanşı almak istediklerini belirten sportif direktör Damien Comolli “Son 2 maçımızda 6 puan hedefliyoruz. Amacımıza ulaşırsak gruptan lider olarak çıkabiliriz” dedi.

ÇETİNKAYA BOMBALADI

Organize protestolar

Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, “Geçen sezon yaşanan protestolar bazı grupların planlı işleriydi” dedi. Çetinkaya “Bir futbolcunun yaşayabileceği en kötü şey kendi taraftarı tarafından protesto edilmektir. Aykut Kocaman geçen sezon her iç saha maçı öncesi oyunculara motivasyon konuşması yapmak zorunda kaldı” itirafında bulundu.