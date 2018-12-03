Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, kritik derbide Galatasaray’ı devirdi ve şampiyonluk yarışında ‘ben de varım’ dedi. İki takımda da sakat ve cezalılar çok olunca sürpriz 11’ler vardı sahada. Beklenildiği gibi maça baskılı başlayan taraf Beşiktaş’tı. Siyah-beyazlılar 18. dakikada VAR’dan pozisyonun tekrardan izlenmesiyle kazandığı penaltıyı Ljajic’le gole çevirdi. Galatasaray gol yedikten sonra bir süre oyun disiplininden koptu. İlk yarım saatte bütün istatistiklerde Beşiktaş açık ara üstündü. Devrenin sonlarına doğru Galatasaray oyuna ağırlığını koymaya çalıştı. Ozan Kabak kornerden gelen topa vurdu ancak şutu direğe takıldı. Kalan sürede sarı-kırmızılıların baskısı skoru değiştirmedi ve soyunma odasına Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle girildi. Beşiktaş ikinci yarıya Güven-Atiba değişikliğiyle başladı ve Pektemek santrfora geçti. Bu değişiklik siyah-beyazlıların hücumdaki temposunu düşürdü.



Taktik savaşı

Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıkarken, Fernando’nun 56’da ceza sahası dışından çektiği sert şutu Karius güçlükle kurtardı. Quaresma’nın 62’deki golü ofsayt bayrağına takıldı. Cüneyt Çakır 66’da Galatasaray lehine verdiği penaltı kararını VAR’dan izleyip iptal etti. Tam bir taktik savaşı yaşanıyordu Vodafone Park’ta. Şenol Güneş hücumda yeniden etkili olabilmek adına Medel-Lens değişikliğini yaptı. Galatasaray’da Selçuk’un yerine giren Muğdat sağ kanada, Feghouli ise orta alana geçti. Ardından sarı kartlı Mariano’nu yerine Linnes girdi. Şenol Güneş de bunun üzerine Pektemek’i çıkarıp Love’ı oyuna aldı. Onyekuru çıkıp Ömer Bayram girince Galatasaray’da santrfora Maicon geçti. Ömer Bayram 84’te, Maicon 88’de net fırsatları gole çeviremedi. Uzatmadaki ‘temdit frikiğini’ Maicon üstten auta atınca dev derbide zafer Beşiktaş’ın oldu.

Büyük bir takımız

Âdem Ljajic iki haftadır ortaya koyduğu futbolla taraftarın gönlünü fethetti. A.Gücü maçında 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek üç puanın gelmesinde büyük pay sahibi olan Boşnak asıllı yıldız dün de takımını maestro gibi idare ederken Kartal’ın golüne adını yazdırdı. Futbolcu maçın ardından, “Çok önemli bir galibiyetti. Yürekten oynadık, ortaya büyük bir karakter koyduk” derken, “Büyük takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Sahada her şeyimizi verdik. Şampiyonluğa inandığımızı, şampiyonluk için yeterli kaliteye sahip olduğumuzu gösterdik. Golden dolayı ayrıca mutluyum. Performansım giderek daha iyi oluyor. Türkiye’deki futbol ortamına ayak uydurmak kolay değildi” sözlerini kullandı.