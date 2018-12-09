Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık Perşembe günü sahasında İsveç'in Malmö ekibiyle yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın satışa çıkarılacağı belirtildi. Müsabakanın bilet fiyatları 110 ile bin lira arasında değişiyor.
Beşiktaş-Malmö biletleri yarın satışa sunulacak
09.12.2018 - 17:26 | Son Güncelleme: 09.12.2018 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında sahasında Malmö ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Etiketler : beşiktaş,haberler,
592620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/592620.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
14
8
2
4
31
21
10
26
3
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
4
Malatyaspor
15
7
4
4
23
15
8
25
5
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
6
Galatasaray
15
7
4
4
25
18
7
25
7
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
8
Konyaspor
15
5
6
4
20
18
2
21
9
Sivasspor
15
5
6
4
18
19
-1
21
10
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
11
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
12
Göztepe
15
6
0
9
15
19
-4
18
13
Alanyaspor
15
5
1
9
11
20
-9
16
14
Fenerbahçe
14
3
5
6
14
19
-5
14
15
Erzurum BB
15
3
5
7
13
19
-6
14
16
Akhisar Bld.Spor
14
3
4
7
16
25
-9
13
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
15
1
8
6
17
23
-6
11
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
25
7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Ümraniye
15
8
3
4
17
12
5
27
5
Boluspor
15
8
2
5
19
14
5
26
6
Altınordu
15
6
6
3
19
11
8
24
7
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
8
Osmanlıspor
15
7
2
6
17
12
5
23
9
Hatayspor
15
6
5
4
14
10
4
23
10
İstanbulspor
15
4
6
5
20
22
-2
18
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
15
3
7
5
17
19
-2
16
15
Afjet Afyonspor
15
4
3
8
20
23
-3
15
16
Elazığspor
15
3
3
9
17
28
-11
12
17
Eskişehirspor
14
3
3
8
13
30
-17
12
18
Karabükspor
15
0
2
13
4
44
-40
-1