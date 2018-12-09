Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık Perşembe günü sahasında İsveç'in Malmö ekibiyle yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın satışa çıkarılacağı belirtildi. Müsabakanın bilet fiyatları 110 ile bin lira arasında değişiyor.