Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Juraj Kucka dışında tüm oyuncuların katıldığı belirtildi. Bu futbolcunun kondisyon salonunda tedavisinin ve çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Trabzonsporlu futbolcuların antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.