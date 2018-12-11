Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Juraj Kucka dışında tüm oyuncuların katıldığı belirtildi. Bu futbolcunun kondisyon salonunda tedavisinin ve çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Trabzonsporlu futbolcuların antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.
Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
11.12.2018 - 15:16 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Etiketler : trabzonspor,Beşiktaş,haberler,
592947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/592947.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
15
10
3
2
20
6
14
33
2
Kasımpaşa
15
8
2
5
31
24
7
26
3
Antalyaspor
15
8
2
5
19
19
0
26
4
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
5
Malatyaspor
15
7
4
4
23
15
8
25
6
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
7
Galatasaray
15
7
4
4
25
18
7
25
8
Konyaspor
15
5
6
4
20
18
2
21
9
Sivasspor
15
5
6
4
18
19
-1
21
10
Ankaragücü
15
6
2
7
17
19
-2
20
11
Bursaspor
15
4
7
4
16
16
0
19
12
Göztepe
15
6
0
9
15
19
-4
18
13
Akhisar Bld.Spor
15
4
4
7
19
25
-6
16
14
Alanyaspor
15
5
1
9
11
20
-9
16
15
Kayserispor
15
4
3
8
13
24
-11
15
16
Erzurum BB
15
3
5
7
13
19
-6
14
17
Fenerbahçe
15
3
5
7
14
22
-8
14
18
Çaykur Rizespor
15
1
8
6
17
23
-6
11
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
15
11
2
2
25
7
18
35
2
Denizlispor
15
9
3
3
25
15
10
30
3
Gazişehir Gaziantep
15
8
4
3
25
10
15
28
4
Ümraniye
15
8
3
4
17
12
5
27
5
Boluspor
15
8
2
5
19
14
5
26
6
Altınordu
15
6
6
3
19
11
8
24
7
Adana Demirspor
15
7
3
5
19
14
5
24
8
Osmanlıspor
15
7
2
6
17
12
5
23
9
Hatayspor
15
6
5
4
14
10
4
23
10
Balıkesirspor
15
5
5
5
15
17
-2
20
11
İstanbulspor
15
4
6
5
20
22
-2
18
12
Giresunspor
15
5
3
7
17
19
-2
18
13
Altay
15
4
4
7
20
17
3
16
14
Adanaspor
15
3
7
5
17
19
-2
16
15
Afjet Afyonspor
15
4
3
8
20
23
-3
15
16
Eskişehirspor
15
4
3
8
14
30
-16
15
17
Elazığspor
15
3
3
9
17
28
-11
12
18
Karabükspor
15
0
2
13
4
44
-40
-1