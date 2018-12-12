Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ücretsiz kaydı yapılan Spor Akademileri Hazırlık Kursları ve Kudüs Koşusu gibi önemli projelere imza atan Öncü Spor, spor ve gençlik üzerine yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Proje kapsamında, İstanbul’da bulunan tüm İmam Hatip Liseleri arasında 12 farklı branşta spor müsabakaları düzenlenecek. 15 bin sporcu öğrencinin katılımı beklenen Spor Oyunları Projesi’nde başvurular; 20 Aralık 2018 tarihi itibarıyla alınmaya başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen Spor Oyunları Projesi 02 Ocak - 02 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öncü Spor Genel Başkanı Yavuz Kurt proje ile ilgili yaptığı açıklamada; sporu gençlerimizde bir yasam tarzı haline getirmeye çalıştıklarını ve ahlakı ile spora kimlik kazandıran gençler arzuladıklarını ifade etti. Öncü Spor’un yüzlerce lisanslı sporcu ve birçok branşta faaliyetleriyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurgulay