Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi’ndeki formalite maçında Spartak Trnava’ya konuk olan Fenerbahçe, grup mücadelesine bu sezonki mağlubiyetlerine bir yenisini daha ekleyerek nokta koydu. İstanbul’da aldığı Dinamo beraberliğiyle gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, 14 eksikle gittiği Slovakya’da tam anlamıyla ter idmanı yaptı. Formalite maçı olmasına rağmen karşılaşmada boyunca büyük bir hırs ve disiplinle mücadele eden Spartak ise Avrupa defterini taraftarının verdiği teselli zaferiyle kapadı. Mehmet Ekici’nin Avrupa kadrosunda yer almadığı, Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Valbuena ve İstanbul’da bırakılan Benzia’nın yokluğunda oyun kurucu rolünü Jailson üslenirken, sarı-lacivertliler pozisyon üretmekte zorlandı. Nadir gelişen atakları ise alışıldığı üzere Slimani cömertçe harcadı.

> Tek teselli gençler

İlk yarısı izleyenleri uyutmak üzere olan maçın 40. dakikasında Spartak’ın Türk asıllı Avusturyalı golcüsü Kubilay Yılmaz tribünleri hareketlendirdi. 22 yaşındaki oyuncunun ceza yayı üzerinden vuruşunda Harun meşin yuvarlağı güçlükle kornere çelerek golü geciktirdi. Çünkü kullanılan köşe atışında, Kubilay bu sefer penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla Harun’u çaresiz bıraktı: 1-0. İlk yarıyı mağlup kapatan Fenerbahçe, 50’de kalesinde ikinci golü görmeye çok yaklaştı. Neyse ki, Tchanturishvili’nin şutunda top çerçeveyi bulmadı. Bu sezon oynadığı 24. resmi maçında 10. mağlubiyetini alan Fenerbahçe’de tek sevindirici gelişme, genç oyuncular Yiğithan ve Mahsun’un performansları oldu. Gayet iyi bir maç çıkaran Yiğithan’ın sakatlanması moral bozarken, Koeman veda gecesinde hüznü yaşadı.