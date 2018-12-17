Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ocak ayını iple çekiyor... Bu sezon hem ligde hem Avrupa’da Fatih Hoca ve taraftar büyük hayal kırıklığı yaşarken, devre arasında büyük bir revizyon hedefleniyor. Takımın omurgasını ve yapısını değiştirmeyi planlayan tecrübeli teknik adam için Feghouli güzel bir sürpriz oldu... Son haftalardaki çıkışını Porto ve Başakşehir maçlarında gösterdiği performansla perçinleyen Cezayirli, Terim’in yeni saha içi şefi olacak. Adeta yeni transfer olarak görülen Feghouli’nin devre arası satılma fikri rafa kalktı. Hem orta alanda hem kanatta kullanılabilen futbolcu da, G.Saray’da temiz bir sayfa açarken, kulüpte efsane olmayı hedefliyor.

Mariano’ya onay verdi

Fatih Terim, yeni yapılanma planını hazırlarken tahtaya ilk Feghouli’nin ismini yazacak. Devre arasında başta forvet, orta saha, stoper olmak üzere birçok transfer isteyen tecrübeli hoca, takımı Feghouli’nin etrafında kuracak. Transfer işlerinde elini çabuk tutması gereken sarı-kırmızılılarda İmparator, Mariano’nun satışına da onay verdi. Maicon’u çoktan gözden çıkaran Terim, Mariano için Flamengo’dan gelen teklif karşısında da yönetime “Satılabilir” raporu verdi. Son olarak Flamengo’nun teklifi 3.5 milyon avroya çıkarttı. Ki bu rakam yönetimi cebini rahatlatacak.

Hem hücumda hem savunmada...

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, Başakşehir karşısında hem hücumda hem de savunmada çok etkiliydi. 9 ikili mücadele kazanan Feghouli, 3 de top kaptı. Yıldız isim 3 isabetli orta yapıp G.Saray’ı pozisyona sokarken, 2 de şut pası verdi.

Terim geride kaldı!

Sarı-kırmızılılar geçen sezonun ilk 16 haftalık performansını aradı

Sarı-kırmızılı takım son dönemde tarihinin en olumsuz süreçlerinden birini yaşıyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sezona başlayan Galatasaray, Süper Lig’de şimdiye kadar çıktığı 16 maçta sadece 7 galibiyet alabildi. 5 beraberlik ve 4 yenilgi gören 9 maçta puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı takım geçen sezonu mumla arıyor. 2017-2018 sezonuna Igor Tudor yönetiminde başlayan Cim-Bom’da, Hırvat teknik adam ilk 16 haftada 10 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 32 puan toplamıştı. Bu sezon ise Terim yönetiminde sadece 26 puan toplandı.