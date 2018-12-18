Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, bir süredir problemler yaşadığı Ryan Babel’le anlaşmaya yakın. Son haftalarda sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan 32 yaşındaki yıldız, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermediğini açıklamıştı. Yönetimin son hamlesi ise Hollandalı futbolcuyu yumuşattı. Yapılan iki yıllık teklifi kabul etmeye hazırlanan Babel’in, yeni anlaşmaya göre senelik 2,6 milyon avro kazanacağı öğrenildi. Bir süredir üç yıllık sözleşmede direten ve 3,1 milyon avro isteyen yıldız oyuncuyla görüşmeler tıkanmıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş de geçtiğimiz günlerde “Pepe ile Babel koptu” demişti. Pepe’nin ayrılığından sonra gözlerin çevrildiği Babel’in yeni teklifi kabul etmeye hazırlandığı belirtilirken, Hollanda’dan kafaları karıştıran bir açıklama geldi.

Cevap bekleniyor

Babel’in menajeri Winnie Haatrecht, Hollanda’da yayın yapan Ziggo Sport kanalındaki bir programda, Beşiktaş yönetiminin şimdilik Babel’in sözleşmesini feshetmeyi düşünmediğini ancak oyuncuyu 2 milyon avro karşılığında satmak istediğini söyledi. Son olarak konuyla ilgili konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, takımdaki gelecekleri merak konusu olan ve sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ryan Babel ve Adriano’yla ilgili olarak kulübün iki futbolcuya da teklifte bulunduğunu söyledi. Kavalcı “Her iki futbolcunun da sözleşmesinin uzatılması için gerekli teklifler yapıldı. Şu anda top Babel ve Adriano’da. Yeni sözleşme teklifimizle ilgili geri dönüş bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni gözde Dorukhan

Tolgay Arslan’ın kadro dışı kalması, Oğuzhan Özyakup’un da formsuzluğu sonrası formayı kapan Dorukhan Toköz büyük takdir topluyor. Sezon öncesi bonservissiz olarak kadroya katılan ve Trabzonspor maçının yıldızı olan 22 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş’in as oyuncusu olmayı başardı.

PEPE'NİN AYRILIĞININ PERDE ARKASI

Yönetime kızdı gitti

Beşiktaş’la yollarını ayıran dünyaca ünlü stoper Pepe’nin ayrılığının perde arkasında yönetime olan kızgınlığı var. Alacakları için TFF’ye başvuran ve ardından kadro dışında kalan Portekizli yıldızın, yönetimin tavrını beğenmediği için ayrılmak istediği öğrenildi. Kendisine söz verilen tarihlerde parasının ödenmemesi üzerine sinirlenen Portekizli futbolcunun, bu anlayışla devam etmek istemediği için Beşiktaş’tan ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

Yeni talip var

İspanyol basını takımdan ayrılan Pepe’nin, Beşiktaş personelinin maaşlarını ödediğini iddia etmişti. Bunun maaş ödemesi değil, ayrılan her yıldızın yaptığı gibi çalışanlara harçlık vermek olduğu belirtildi. İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Wolverhampton’ın, Pepe’yi transfer etmek istediği öğrenilirken, yıldız oyuncunun diğer teklifleri de değerlendireceği belirtildi. Bu arada Beşiktaş, Pepe’nin ayrılığını borsaya bildirdi.