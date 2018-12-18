Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray devre arasında büyük bir değişim yapmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim, birçok bölgeye transfer isterken, takım içinde de birkaç isim yeni transfer etkisi oluşturacak. Son haftaların yıldızı Feghouli ile beraber sakatlığının ardından hızla iyileşmeye başlayan Emre Akbaba, ikinci yarıda takıma dönecek. Millî futbolcunun sakatlanmasıyla büyük kan kaybeden G.Saray’da Fatih Terim, öğrencisini yakından takip ediyor ve kendisiyle bire bir ilgileniyor.

Sözleşmesi bitiyor

Sezonun ikinci bölümünde Emre, Terim’in elini güçlendirecek. Golcü ve stoperle beraber orta sahada mesafe katedebilecek, top taşıyacak ve gollük paslar atabilecek oyuncu da arayan Cimbom, Emre Akbaba’nın Alanya’da partneri ve en yakın arkadaşı olan Efecan Karaca’da karar kıldı. Bu sezon büyük çıkış yapan ve istikrarıyla dikkat çeken Efecan Karaca’nın sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek.

Akbaba çok istiyor

Bu durum da transfer kapısının açılmasını biraz daha kolaylaştırırken, yönetici Abdurrahim Albayrak “Bizim dostluğumuz mezara kadar” dediği Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na teklif götürmek için hazırlığa başladı. Emre Akbaba da, Efecan konusunda çok istekli. Galatasaray altyapısında yetişen Efecan’ın performansları da incelenirken teknik heyet tecrübeli futbolcunun takıma büyük katkı sağlayacağı kanaatinde.