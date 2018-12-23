Ligde 17. haftanın kapanış mücadelesinde Roma'yı ağırlayan Juventus, 35. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada yerini Diego Perotti’ye bıraktı. Lider Juventus puanını 49’a çıkarırken, Roma 24 puanda kaldı.