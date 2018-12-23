Ligde 17. haftanın kapanış mücadelesinde Roma'yı ağırlayan Juventus, 35. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada yerini Diego Perotti’ye bıraktı. Lider Juventus puanını 49’a çıkarırken, Roma 24 puanda kaldı.
Juventus Roma'yı tek golle geçti
23.12.2018 - 01:40 | Son Güncelleme: 23.12.2018 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Roma'yı 1-0 yendi.
Etiketler : juventus roma,juventus roma maçı,
594786 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/594786.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
4
2
21
7
14
34
2
Malatyaspor
16
8
4
4
25
15
10
28
3
Beşiktaş
16
7
5
4
27
19
8
26
4
Trabzonspor
16
7
5
4
28
21
7
26
5
Galatasaray
16
7
5
4
26
19
7
26
6
Kasımpaşa
16
8
2
6
33
27
6
26
7
Antalyaspor
16
8
2
6
19
21
-2
26
8
Konyaspor
16
6
6
4
23
20
3
24
9
Sivasspor
16
6
6
4
22
19
3
24
10
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
11
Ankaragücü
16
6
2
8
17
23
-6
20
12
Göztepe
16
6
1
9
15
19
-4
19
13
Kayserispor
16
5
3
8
14
24
-10
18
14
Alanyaspor
16
5
2
9
12
21
-9
17
15
Akhisar Bld.Spor
16
4
4
8
19
26
-7
16
16
Erzurum BB
16
3
6
7
15
21
-6
15
17
Fenerbahçe
16
3
6
7
16
24
-8
15
18
Çaykur Rizespor
16
1
9
6
18
24
-6
12
17. Hafta Maçları
12/22/2018
Mke Ankaragücü - Göztepe
12/22/2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
12/22/2018
Kasımpaşa - Beşiktaş
12/23/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor
12/23/2018
Bursaspor - Yeni Malatyaspor
12/23/2018
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
12/23/2018
Galatasaray - Sivasspor
12/24/2018
Antalyaspor - Fenerbahçe
12/24/2018
Akhisarspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
16
12
2
2
27
8
19
38
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Boluspor
16
8
3
5
20
15
5
27
6
Hatayspor
16
7
5
4
17
10
7
26
7
Osmanlıspor
16
8
2
6
18
12
6
26
8
Altınordu
16
6
7
3
20
12
8
25
9
Adana Demirspor
16
7
3
6
20
16
4
24
10
Balıkesirspor
16
6
5
5
17
18
-1
23
11
Adanaspor
16
4
7
5
19
19
0
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
16
5
3
8
17
22
-5
18
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
17
Eskişehirspor
16
4
3
9
14
32
-18
15
18
Karabükspor
17
0
2
15
7
53
-46
-1