Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de her yeni gelen teknik direktör farklı bir oyun formatı deniyor. Sezon başında görevde olan Phillip Cocu, ilk olarak 3-5-2’yle başlamış sonrasında, 4-3-3, 4-2-3-1 ve 4-4-2’yi denemişti. Koeman ise ağırlıklı olarak 4-4-2’yi tercih etmişti. İlk imtihanı olan BB Erzurumspor karşılaşmasında takımı 4-2-3-1 formatında sahaya süren Ersun Yanal ise Giresun deplasmanında 3-5-2’yi denemişti. Takım bu maçta sezonun en farklı galibiyetini almış olsa da tecrübeli teknik adam Antalya karşısında oyuncularını 4-1-4-1 dizilişinde sahaya sürmeye hazırlanıyor. Mevcut oyunculardan en yüksek verimi alabilmek için bireysel olarak mevki değişiklikleri deneyen Yanal, takımın da bu formatta en etkili performansı sergileyeceğini düşünüyor.

MECBURİ DEĞİŞİMLER

Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle çok geniş bir tercih hakkı olmayan Ersun Yanal, Isla-Skrtel, Neustadter ve Hasan Ali’den oluşturacağı savunma bloğunun önünde Mehmet Topal’ı tek ön libero olarak görevlendirecek. En uçtaki Soldado’nun arkasında ise Ayew, Benzia, Mehmet Ekici ve Valbuena görev alacak. Yanal’ın bu tercihinde Elif’in ağrılarının devam etmesi, Jailson’un cezalı olması da etkili. Ancak tecrübeli teknik adam maç esnasında oyuncuların performansına göre kurguyu değiştirebilir. Zira Benzia şu ana kadar ne savunmada ne de hücumda beklentileri karşılayabilmiş değil. Ayrıca Mehmet Topal da ön liberoda tek başına görev aldığı maçlarda hem zorlanmış hem de takım istenilen sonuçları alamamıştı.

YENİ ADAY KANNEMANN

Devre arasında stopere takviyede kararlı olan Fenerbahçe, PSV’de forma giyen Fransız Nicolas Isimat-Mirin’den sonra, Brezilya ekiplerinden Gremio’da top koşturan Arjantinli Walter Kannemann için girişimlere başladı. Kariyerinde Avrupa tecrübesi olmayan 27 yaşındaki Tangocu için Independiente, Boca Juniors ve Flamengo da devrede. Sarı-lacivertlilerin, sol bekte de görev yapabilen Kannemann için ısrarcı olduğu belirtiliyor. Öte yandan, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki İspanyol sol bek Alberto Moreno için de temaslarda bulunuluyor.

PEREIRA EFSANESİ

Fenerbahçe’den kaçarak giden Pereira, Süper Lig’de en az bir tam sezon görev yapmış teknik direktörler arasında en iyi iç saha performansına imza atmış durumda. Sarı-lacivertliler 2015-16’da Portekizli ile 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlikle yüzde 82,4 galibiyet yüzdesi yakalamıştı. Bu sezon ise 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi var.

TEKNİK HEYET ŞİŞTİ

Fenerbahçe teknik heyetinde bugün itibarıyla görevde görünen isim sayısı Ersun Yanal’la birlikte tam 14. Yanal, beraberinde 5 kişilik bir ekiple geldi. Eskilerden Fatih Yıldız, Zeki Göle ve Melikşah Sezgin’in yanı sıra analiz uzmanı Beri Pardo, kaleci antrenörleri Alper Boğuşlu ve Erdem Bali’nin olduğu resmî listede Koeman ve Chris ismi hâlâ görünüyor.