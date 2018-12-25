Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligin dibine demir atan Fenerbahçe’de büyük umutlarla göreve getirilen Ersun Yanal da beklenen etkiyi henüz yapamadı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de şoke eden Erzurum beraberliğinden sonra Antalya deplasmanında da 1 puana razı oldu. Ligin flaş ekiplerinden Antalya’nın çok önemli eksikleri olmasına rağmen Fenerbahçe istediği galibiyete ulaşamadı ve 3 puan hasretini 5 maça çıkardı. Kupada oynanan Giresun maçında gol şovu yaparak turu geçen sarı-lacivertlilerin, bu moralle yaralı Antalya’yı da devirme hayali suya düştü. İlk 11’de oynaması planlanan Valbuena’nın adale ağrısı gerekçesiyle maç kadrosundan çıkarılması hesapların erken bozulmasına sebep oldu. Buna rağmen henüz ilk dakika dolmadan golü bulacaktı Fenerbahçe ama Benzia’nın derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado aceleci bir vuruşla topu Boffin teslim etti.



Ekici de yetmedi

Cezalı ve sakatlar sebebiyle as kadrosundan büyük ölçüde mahrum olan Antalya maç boyunca konta atak oyunu düşünürken, Fenerbahçe’de başta Ayew olmak üzere herkesin kayıpları oynaması, Ekici dışında kimsenin skoru düşünmemesi maçın tadını kaçırdı. Ersun Yanal’ın 4-1-4-1 tercihine rağmen sarı-lacivertliler atak yapmakta aciz kalırken, ön liberoda tek başına görev alan Mehmet Topal’ın hatalı pasları Fenerbahçe’nin hızını hepten kesti. 52’de Ekici’nin kullandığı frikiği Boffin ‘in aynı güzellikte çelmesi maçın en heyecanlı anıydı. 72’de Ekici’nin arka direğe ortasında Isla kötü bir vuruşla mutlak fırstaı harcadı. 75’te Neustadter ikinci kırmızıdan atılması Antalya’yı ateşlemeye yetmezken, 77’de Elif’in şutunu Boffin parmak ucuyla kornere çeldi. Son düdük çaldığında puanlar paylaşılırken, Fenerbahçe sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamladı.



Fehmi Koç tarihe geçti

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tarihe geçen bir değişiklik yaşandı. Antalya-spor’un 15 yaşındaki futbolcusu Fehmi Koç karşılaşmanın son anlarında oyuna girerek ligde forma giyen en genç oyuncu oldu. Hatırlanacağı gibi bir önceki gün oynanan Sivasspor maçında da 16 yaşındaki Mustafa Kapı G.Saray’da oyuna girerek sarı-kırmızılı takımın ligde forma giyen en genç oyuncusu olmuştu.