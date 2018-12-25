Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe tarihinde belki de bir daha görmeyeceği bir ilk yarı yaşadı. Sezona Phillip Cocu’yla başlayan, işler kötü gidince yardımcı teknik adam Erwin Koeman’ı dümene geçiren sarı-lacivertliler beklediğini yine bulamadı. Son çare olarak daha önce takıma şampiyonluk yaşatan Ersun Yanal iş başı yaptı. Hocanın Kadıköy’deki ilk maçında Erzurumspor’la uzatmada yenilen golle berabere kalan Sarı Kanarya dün de Antalyaspor karşısında sahadan bir puanla ayrıldı. Yanal böylece ligdeki iki maçından da beraberlikle ayrıldı.



Avrupa tesellisi

Süper Lig’in ilk yarısında oynadığı 17 maçtan 16 puan çıkarabilen F.Bahçe hafta başına 0,94 puan toplayabildi. Yani puan ortalaması bir beraberlik bile etmedi. Başkan Ali Koç’un büyük hedeflerle iş başına geldiği takım ligin ilk yarısını 17. basamakta tamamlayabildi. Bu dönemde 7 maçta mağlup olan sarı-lacivertliler, 7 de beraberlik elde ederken sadece 3 maç kazandı. Fener ligde sadece 12 puanı bulunan Çaykur Rizespor’u geçebildi. Şimdi sarı-lacivertli camianın gözü devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. F.Bahçe’nin ilk yarıdaki tesellisi UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda yola devam etmek oldu.



Ekici form tutuyor

F.Bahçe’de uzun süren sakatlıklardan sonra takıma girmeye başlayan Mehmet Ekici dün de Antalyaspor karşısında on birde forma buldu. Ersun Yanal’ın sorumluluk yüklediği futbolcu sarı-lacivertli takımın en iyisi olarak görünürken, takımın ataklarını yönlendirmesindeki başarısıyla dikkat çekti.

Yekta cezalı

Antalyaspor’un tecrübeli ismi Yekta Kurtuluş dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 33 yaşındaki futbolcu Antalspor’un oynayacağı ikinci yarının ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.