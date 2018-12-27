Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Spor Toto Süper Lig’de ligin ilk yarısını 16 puanla 17. sırada bitiren ve tarihinin en karanlık günlerini yaşayan Fenerbahçe camiasında büyük üzüntü var. Sadece 3 galibiyet alan ve -8 averaja sahip olan takımın tarihinde daha önce benzer bir duruma rastlanmazken, bu yoldan daha önce diğer büyüklerin de geçmiş olması dikkat çekici. Fenerbahçe’nin yanı sıra Türk futbolunun lokomotifi konumunda bulunan diğer büyük takımlar Beşiktaş ve Galatasaray’ın da geride bıraktığımız yıllarda benzer sezonlar yaşadığı görülüyor. Ligin 16 takımla 2 puanlı sistemde oynandığı 1975-76 sezonunda ilk yarıyı 11 puanla 15. tamamlayan Beşiktaş düşme korkusunu hissederken, sezonu ateş hattının 2 puan üzerinde kapatmıştı. Beşiktaş, 5 galibiyetle ligin en az kazanan takımı olarak sezonu 11. sırada tamamlarken, Balıkesir 9, Ankaragücü ise 8 galibiyete rağmen kümede kalmayı başaramamıştı.

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Galatasaray ise Beşiktaş’ın 1975’te, Fenerbahçe’nin ise bu sezon gördüğü kâbusu 1979-80 de yaşadı. Sarı-kırmızılılar yine 16 takımla ve iki puanlı sistemde oynanan, son 3 takımın lige veda ettiği sezonun ilk yarısını 12 puanla 14. sırada bitirmişti. Son haftaya Altay, Adana Demir, G.Saray, Beşiktaş ve Göztepe 27 puanla girerken, bu beşliden lige veda eden takım son hafta karşılaşmasını kaybeden Göztepe olmuştu. Aslan sezonu dokuzuncu, Beşiktaş ise on birinci olarak kapatmıştı. Büyüklerin ilk yarıyı düşme hattında tamamladığı sezonların dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise her iki sezonun sonunda da şampiyonluk ipini Trabzonspor’un göğüslemesiydi. 1975-76 ve 1979-80’de ligi mutlu sonla tamamlayan bordo-mavililer benzer bir başarıyı F.Bahçe’nin düşme hattında tamamladığı bu sezonda da yakalayabilecek mi, bunu da zaman gösterecek.

KIZINI KAYBETTİ

Sezon başında Fenerbahçe’den Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda’ya transfer olan Fernandao acı haberle sarsıldı. Brezilyalı oyuncunun kalp rahatsızlığı bulunan kızı hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından ülkesine giden Fernandao için F.Bahçe resmî sitesinden başsağlığı mesajı yayınlandı.

BALİÇ’TEN ACI GERÇEK:

Bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Boşnak yıldız Elvir Baliç, sarı-lacivertli kadronun yetersiz olduğunu söyledi. “Takımın başına Ersun Yanal geldi ama o ne yapsın. Yapılan transferler Fenerbahçe’de oynayacak oyuncular değil. Bu takımla başarılı olmak çok zor” derken şampiyonluk adayının Başakşehir olduğunu dile getirdi.

Yeni golcü Ighalo

Slimani ve Frey’in beklentileri karşılayamaması üzerine golcü arayışına yönelen Fenerbahçe, adı Galatasaray’la da anılan Nijeryalı Odion Ighalo’yla prensip anlaşması sağladı. 28 maçta attığı 20 gole rağmen Changchun Yatai’nin Çin Süper Ligi’nde küme düşmesine engel olamayan 29 yaşındaki golcü sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. FIFA’nın konuyla ilgili kararını bekleyen sarı-lacivertliler, onay çıkması hâlinde Nijeryalıya imza attıracak.