Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Şenol Güneş krizi henüz sonuçlanmış değil. Başkan Fikret Orman’ın yola devam etme kararı aldığı ve sözleşme uzatma teklifi yapılacağının açıklanmasına rağmen tecrübeli çalıştırıcıdan ses soluk çıkmaması kafaları karıştırmış durumda. Beşiktaş’taki kariyerinin en kötü ilk yarı performansına imza atan Şenol Hoca, şu anda tatilini Trabzon’da geçiriyor. Fikret Orman’la pazartesi günü kahvaltıda kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra izin isteyip memleketi Trabzon’a dinlenmeye giden Güneş’in sessizliği camiayı endişelendiriyor. Şenol Hoca’nın, Fikret Orman’ın sözleri ve kulüpten yapılan açıklama sonrasında kafasının karıştığı iddia ediliyor.

Açıklamalar düşündürüyor

Başkan Fikret Orman katıldığı bir televizyon programında “Şenol Hoca ile sözleşmemiz devam ediyor. Benim de başkanlık sürem bu sezon sonuna kadar devam ediyor. O gün geldiğinde şartlar ne olur bilemem ama şu anda hoca ile devam etmek isterim” sözlerini kullanmıştı. Bir gün sonra kulüpten yapılan açıklamada ise Şenol Güneş’e sözleşme uzatma teklifinde bulunulacağı belirtildi. Güneş’in üst üste gelen bu farklı açıklamalar karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Takımın devre arası kampı için toplanmasına 5 gün kalmasına rağmen henüz bu konunun netleşmemiş olması sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlar endişeyle hocalarının vereceği alacağı kararı bekliyor.

Love müjdesi

∂ Cenk Tosun’un gitmesinden sonra ilaç olması beklenen ancak hayal kırıklığından öteye geçemeyen Vagner Love’un Beşiktaş macerası sona eriyor. Siyah-beyazlı kulübün, Brezilya’nın Corinthians takımı ile Love transferi için her konuda anlaştığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin bu transferden 500 bin ila 750 bin avro arasında bir bonservis bedeli kazanacağı gelen bilgiler arasında.