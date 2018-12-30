Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Ozan Kabak depreminin yankıları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takıma ilk profesyonel imzasını atarken sözleşmesine ‘7,5 milyon avroya serbest kalır’ maddesi konulan genç futbolcu bu sezon büyük bir çıkış yaptı ve Avrupa devlerinin radarına girdi. Ozan Kabak ile yeni sözleşme yapılmadığı takdirde, G.Saray’a 7,5 milyon avro ödeyen herhangi bir kulüp 18’lik stoperi kapabilir. Ozan ile hâlâ resmî olarak sözleşme yenilenmedi ama neden? Aslında çok değil 18 Aralık 2018 günü oynanan Keçiörengücü karşılaşması öncesinde taraflar Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya gelmişti. Yeni sözleşme şartları hazırlanmış, hiçbir sıkıntının da olmadığı söylenmişti...

Suç Ozan’a atıldı

Ancak 26 Aralık gecesi Mustafa Cengiz’in bir etkinlikte, etrafındakilere Ozan’ın 7,5 milyon avroya serbest kalabileceğini ifade ederek “Ozan gidiyorum derse yapacağımız bir şey yok” demesi ortalığı karıştırdı. Bir gün sonrasında resmî siteden âdeta Başkan’ın bu söylemlerini tekrar edercesine “Ozan için 4-5 ay önce başlatılan girişim sonuçsuz bırakıldı, devre arasına kadar süre istendi” ifadeleri kullanılarak “Bizim yapacağımız bir şey yok, Ozan ile menajeri işi yokuşa sürüyor” mesajı verildi. Peki, gerçekler öyle mi? Çünkü Mustafa Cengiz ve oğlu Sarper Cengiz, Ozan Kabak’ın menajeri Fazıl-Fırat Özdemir kardeşlerle çok yakın dostlar...

Geçen sene locadaydı

Camianın önemli isimlerinin, Galatasaray ile yakından ilgilenenlerin bu konuyla ilgili ilginç iddiaları ve tahminleri var ama önce Cengiz ile Özdemirlerin yakınlığından bahsedelim... Resmî kayıtlara göre 24 oyuncunun temsilcisi olan Güde Fazıl Özdemir, Türkiye’nin en ünlü menajerlerinden biri. Fakat son yıllarda sahada daha etkin olan kişi kardeşi Fırat Özdemir. Özdemir kardeşler, Galatasaray ile birçok iş yaparken camia içinde de etkinler. Mustafa Cengiz’in başkan olmadığı dönemlerde Türk Telekom Stadyumu’ndaki locasında birçok defa bulunan Özdemir kardeşlerin, hem Galatasaray Başkanı’yla hem de oğlu Sarper Cengiz’le çok yakın dostluğu bulunuyor. Seçim döneminde de Cengiz’e büyük destek veren kardeşlere geçen yıl Türk Telekom Stadyumu’nda loca tahsis edildiği belirtilmişti. Şimdi gelelim iddialara…

Ne derse yaparlar!

Camianın önde gelenleri, Başkan Mustafa Cengiz’in istediği takdirde Ozan Kabak’ın sözleşmesini yenileyeceğini, çünkü Özdemir kardeşlerin Cengiz’in sözünden hiçbir şekilde çıkamayacağını, çok yakın dostlukları olduğunu belirtiyor. İddialarda şunlar geçiyor: “1- Kasayı doldurmak, transfer yapmak için sözleşme yenilemeden, Ozan’ın satmak istiyorlar. Böylece ilk sözleşmeyi de Dursun Özbek yaptığı için, işin içinden kendilerini ayırmak hedefinler. 2- Bu olayı gün yüzüne çıkarıp, kriz oluştuktan sonra, Özdemir kardeşleri yeniden çağırıp, sözleşme yenileyip, kahramanlık öyküsü oluşturmak…”